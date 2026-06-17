17 Milyon Takipçi Ayakta! Güzel Oyuncu Demet Özdemir Tatil Tarzıyla Büyüledi!

Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca fırtınalar estiren ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizi Eşref Rüya'nın ekrana veda etmesinin ardından dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir yorgunluk atmak için soluğu tatilde aldı. Canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan güzel oyuncu yoğun geçen sezonun ardından çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

Kanal D'den iki sezon boyunca reyting rekorları kıran Eşref Rüya'da Nisan karakterine hayat veren güzel oyuncu Demet Özdemir sosyal medyayı aktif kullanıyor. Başarılı oyuncu Özdemir oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

17 Milyonluk Hesapta Beğeni Yağmuru

Gerek dans yeteneği gerekse oyunculuk kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir dijital dünyadaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncunun fotoğrafları kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı.

Instagram'da 17.2 milyon takipçisi bulunan oyuncu yeni bir paylaşım yaptı. Dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Demet Özdemir'in yeni pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Oyuncu, formda haliyle beğeni topladı.

34 Yaşındaki Güzelin Fit Hali Göz Kamaştırdı

Doğal güzelliği ve neşeli tavırlarıyla bilinen Özdemir plaj şıklığı ve tatile özel tarzıyla moda ikonu edası sundu. Kendine has tarzıyla her daim dikkat çeken ünlü isim kusursuz fiziğiyle adeta düşman çatlattı.

34 yaşındaki oyuncu formda ve fit haliyle sevenleri tarafından tam not almayı başardı. Takipçileri Özdemir'in fotoğraflarının altına "Eşref Rüya bitti ama senin rüyan devam ediyor", "Nisan karakterini çok özleyeceğiz" ve "Harika bir fizik harika bir enerji" şeklinde övgü dolu binlerce yorum bıraktı. Yeni projeleri şimdiden merakla beklenen güzel oyuncunun tatil tarzı uzun süre magazin sayfalarını süsleyecek gibi görünüyor.