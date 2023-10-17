17 Ekim Salı TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var?

Televizyon severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de, "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu oluyor. 17 Ekim Salı akşamı hangi dizilerin yayınlanacağını merak edenler için hazırladığımız listeyle, hangi kanalda, hangi dizinin saat kaçta başlayacağını öğrenebilirsiniz.

Bu Akşam Televizyonda Yayınlanacak Diziler:

Aile - Show TV - Saat: 20.00

Son bölümde Devin’in çocuklar için çiftlik eve dönüşüyle Soykan ailesinin hayatında yeni bir perde açılıyor. Ancak bu yeni dönem pek de olumlu başlamıyor.

Açılan soruşturma sonucu Soykan ailesine büyük bir para cezası kesiliyor. Bu cezayı ödemek için Aslan, marinada bir ortak arayışına giriyor. Aslan'ın ilk başvurduğu kişi ise Adana'da yaşayan halası Nedret Soykan oluyor. Fakat Nedret, teklifi kabul edebilmek için Hülya'dan bazı şartlar koşuyor. Aralarında eski bir husumet bulunan bu iki kadının arasındaki yarım kalmış hesaplar tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Nedret'in ortaklık için koştuğu şartlar Hülya'yı zor durumda bırakıyor. Aslan ise hem ailenin maddi sıkıntısını çözmek hem de Leyla'nın suçsuzluğunu ispatlamak için çareler arıyor. Fakat bu süreçte Cihan'ın da Leyla için gösterdiği özveri, Cihan ile Serap arasında gerilim yaratıyor.

Zeyno'nun okulda karşılaştığı tatsız olay, Aslan ve Devin'in veli olarak okula gitmesine sebep oluyor. Ancak bu olayın sonuçları, ikilinin beklediğinden daha karmaşık oluyor. Devin'in kliniğinde ağırladığı sürpriz bir misafir, yeni gelişmelere neden oluyor.

Leyla ile ilgili yaşanan beklenmedik gelişmeler, tüm aileyi derinden sarsıyor. Aslan'ın alacağı kararlar, özellikle Hülya başta olmak üzere tüm Soykan ailesinin hayatında büyük değişikliklere yol açacak gibi gözüküyor.

Bu bölümde yaşanan olaylar, Soykan ailesinin hem birbirleriyle hem de dış dünya ile ilişkilerini derinden etkileyerek, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Ben Bu Cihan Sığmazam - ATV - Saat: 20.00

"Dayılık" makamına oturma hırsıyla yanıp tutuşan Vedat, amcası Maruf'un ölümüyle koltuğa bir adım daha yaklaşırken, Leyla'nın bağımsızlığa olan özlemi onu yeni bir yolculuğa sürükler.

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka ile gizli bir uyuşturucu işine girdiğini öğrenen Cezayir, büyük bir öfkeyle harekete geçer. "En son sözü ben söyler, raconu ben keserim!" düsturuyla hareket eden Cezayir'in asıl hedefi, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmektir. Bu yüzden Sinan'ı kaçırır. Ancak işler Cezayir için hiç de kolay olmayacaktır.

Maruf'un ölüm haberinin gelmesiyle yıkılan Vedat, bu fırsatı değerlendirerek Dayılar Masası'na oturmak için harekete geçer. Ancak bu yolda onu bekleyen engeller oldukça büyük. Amcasını kendisinin öldürdüğü sırrını kimseye söylemeyen Vedat, tüm suçu Tazıyev'e atmaya çalışır. Dayılar Masası'nda yeni bir dönemin başlamasına az kaldı.

Leyla, hayatının kontrolünü eline almak ve kendi işini kurmak için adım atar. Ancak Cezayir, bu kararın kıskançlıkla alındığını düşünerek Leyla'nın karşısında durur. Fakat Leyla'nın bağımsızlık ateşi öylesine büyüktür ki, karşısında kim olursa olsun, hiçbir engel onun bu yolda ilerlemesini durduramaz.

Bu bölümde intikam, hırs, kıskançlık ve aşkın harmanlandığı olaylar silsilesi, izleyenlere soluk soluğa bir deneyim sunuyor.

Hayatımın Neşesi - TRT 1 - Saat: 20.00

Neşe'nin yaşadığı hüzünlü günler, ailesinin bir araya gelmesine vesile oluyor. Zor zamanlarda bile birbirlerinin yanında olan aile fertleri, bu bölümde izleyenlere sıcak anlar yaşatıyor.

Neşe'nin babasıyla yaşadığı hayal kırıklığı, tüm aileyi derinden etkiliyor. Bu zor dönemde, aile fertleri Neşe'nin yanında olmanın ve onu neşelendirmenin yollarını arıyor. Aile bağlarının kuvvetini vurgulayan bu süreçte, Neşe'nin yüzünün gülmeye başlaması için herkes elinden geleni yapıyor.

Mehmet Bey'in dükkanı satma kararı alması, özellikle Serdar ve Mustafa'yı oldukça endişelendiriyor. Bu iki kuzen, dükkanın satılmasını engellemek için bir plan yaparak işbirliği içinde harekete geçiyor.

Murat ve Seray arasındaki gerginlik, aileyi tedirgin ediyor. Ancak bu durumda Saliha, barışın sağlanması için elinden geleni yapıyor. Öte yandan Türkan'ın duyduğu kıskançlık, hikayeye ayrı bir renk katıyor ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

bölümde aileyi bekleyen en keyifli sürpriz ise piknik organizasyonu. Tüm aile fertlerini bir araya getiren bu piknik, eğlence, kahkaha ve sürprizlerle dolu. Aynı zamanda izleyicilere aile bağlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Bu bölümde aile olmanın güzelliklerini, zor zamanlarda dahi birlikte olmanın değerini ve hayatın tadını çıkarmak için neler yapılabileceğini görmek mümkün.

Üç Kız Kardeş - Kanal D - Saat: 20.00

Kartal ve Türkan'ın ani evlenme kararı, aşk üçgeninde fırtınalar estiriyor. Somer'in aşkı, kıskançlıkla birleşince tüm dengeler alt üst oluyor. Rüçhan'ın kışkırtıcı tavırları, tüm ilişkileri daha da karmaşıklaştırıyor.

Kartal ile Türkan'ın dünya evine girmesi, Somer için beklenmedik ve sarsıcı bir haber olmuştur. Somer'in içindeki aşk, öfkeyle birleşerek onu adeta çılgına çevirir. Türkan'a olan sevgisini yeniden kazanma azmiyle harekete geçer ve bu uğurda her şeyi göze alır.

Kartal, Türkan'ı tüm kalbiyle seven biri olarak, evlenme kararını hızlıca aldığını düşünüp kendini sorgular. Bu ilişkinin doğru bir adım mı, yoksa yanlış bir tercih mi olduğuna karar veremez. Bu içsel çatışma, Kartal'ın ruhsal dünyasında derin izler bırakır.

Rüçhan, Somer'in aşk acısını ve kıskançlık krizlerini fırsat bilir. Türkan'ın Somer'e ait olduğu konusunda onu cesaretlendirir ve yüreklendirir. Rüçhan'ın bu kışkırtıcı tavırları, Somer'in hareketlerini daha da agresifleştirir.

Türkan, Kartal'la aldığı evlenme kararının ardından Somer'in bu kadar etkileneceğini tahmin etmemiştir. Somer'in yeniden aşkını ilan etmesi, Kartal'ın içsel çatışmaları ve Rüçhan'ın oyunları arasında sıkışıp kalır. Ancak Türkan, kalbinin sesini dinleyerek, en doğru kararı vermek zorundadır.

Yabani - Fox TV - Saat: 20.00

Aile içi sırlar, yüzleşmeler ve intikam hırsının dorukta olduğu bu bölümde, Yaman'ın İlker ve babası arasındaki bağlantıyı çözmesiyle olaylar kızışıyor.

Yaman, İlker'in babasıyla işbirliği içinde olduğunu öğrendiğinde adeta şoke olur. Ancak bu bilgiyi Neslihan'a sunması ve onu ikna etmesi pek de kolay değildir. Cesur ve Asi'nin yardımlarıyla, babasının gerçek yüzünü herkese göstermeye kararlı olan Yaman, hızla bir plan kurar. Bu planın sonunda Neslihan, zor da olsa gerçekle yüzleşir ve bir baba oğluna neden bu kadar büyük bir zarar vermek ister sorusunun cevabını bulur.

Serhan, oyununun sonuna geldiğini anladığında tüm tehlikelerden kaçmayı seçer. Alaz ve Yaman'ın yolları, babalarını ararken kesişir. Ancak her iki kardeşin de Serhan'ı bulma nedenleri farklıdır. Yaman, babasını kurtarmak için; Alaz ise hesaplaşma amacıyla hareket eder.

Serhan'ın saklandığı yerde, iki kardeşin karşısına çıkan gerçek, Soysalan ailesinin tüm dengelerini baştan aşağıya sarsar. Bu gerçek, aile içindeki tüm ilişkileri, inançları ve bağları derinden etkileyecektir.

Bu bölüm, aile içi sırların, yüzleşmelerin ve intikamın hüküm sürdüğü, izleyenleri ekrana kilitleyen bir bölüm olarak tarihe geçiyor.

Bu akşamı evde keyifli bir dizi maratonuyla geçirmek isteyenler için harika seçenekler var. Hangi diziyi izlemek istediğinize karar vermek için yayın akışına göz atabilirsiniz. İyi seyirler!