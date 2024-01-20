16 Milyon Bağ-Kur, SSK, 4C ve EYT’li emeklileri en az 12.000 TL Nakit alacak!

Türkiye'de 16 milyon emekli vatandaş için sevindirici haber geldi! Akşam saatlerinde duyurulan ek ödeme ile Bağ-Kur, SSK, 4C ve EYT’li emeklilere en az 12.000 TL tutarında destek sağlanacak. Bu beklenen haber, maddi rahatlamaya ihtiyaç duyan emeklileri sevindirirken, ödeme detayları da netlik kazandı. Ek ödeme, Ocak ayındaki maaş zammıyla birlikte emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ayrıca, bankaların emekli promosyon destekleri de bu sevince katkı sağlıyor.

Bağ-Kur, SSK, 4C ve EYT’li emekliler, en az 12.000 TL olarak belirlenen ek ödeme hakkından faydalanabilecekler. Bu ödeme, Ocak ayında gerçekleşecek maaş zammıyla birlikte emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak, ödemeler otomatik olarak emeklilerin IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirilecek.

Bankalar, emekli vatandaşlara sundukları promosyon desteklerini artırmış durumda. Kamu bankaları 5000 TL'ye kadar promosyon önerirken, özel bankalar ise 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Bu promosyonlar, emekli vatandaşların maaşlarını ilgili bankalara taşıdıklarında alabilecekleri ek ödemeleri içeriyor.

Emeklilerin yüzünü güldüren bu ek ödeme, sadece maddi destekle sınırlı kalmıyor. Bankaların sunduğu promosyonlar da emekli vatandaşlara ek kazanç sağlayacak. Kampanyaların detayları arasında, kamu bankalarının cazip faiz oranları, özel bankaların ise geniş avantaj paketleri yer alıyor. Bu destekler, emeklilerin maaşlarını taşıma kararı almalarını teşvik ediyor.