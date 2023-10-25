15.7 milyon TL hibe desteği başladı! O tarihte hesaplarınızı kontrol edin

Çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek ödemesi müjdesi verildi. Ekim ayının son günleri için başlayacak olan tarımsal destek ödemesi tam 15.7 milyon TL olacak. Peş peşe yapılan açıklamalar çiftçileri sevinçten havalara uçuracak. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? T.C kimlik numarasına göre hibe desteği ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde…

Çiftçilere tarımsal destek ödemesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni açıklama geldi. Ekim ayında yapılacak olan Mazot ve gübre desteği ödemesi tam 15.7 milyon TL olacak. Tarım ve orman bakanlığı Mazot ve gübre desteği ile ilgili ödeme tarihlerini de açıkladı. .C kimlik numarasına göre yapılacak olan ödemeler için Tarım ve Orman İl müdürlükleri tarafından da duyuru metinleri açıklandı. Peki tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ EKİM 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin üretimine destek olabilmek amacıyla belirli periyotlarda tarımsal destek ödemesi veriliyor. Gübre ve mazot desteği olarak ödenen tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Tarım ve orman il müdürlükleri tarafından da ödeme tarihleri duyuruldu. Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan hibe desteği açıklamasına göre 15.7 milyon tl'lik destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatmaya başlıyor.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri Mazot ve gübre desteği başta olmak üzere farklı alt başlıklardan oluşuyor. Ekim ayında da birçok evde tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kasım ayı tarımsal destek ödemelerine ilişkin de takvim yayınlandı. Ay sonuna kadar her cuma gününe denk gelecek şekilde T.C kimlik numarasına göre Çiftçilere tarımsal destek ödemesi hazırlayacak. Tarımsal destek ödemeleri ile ilgili takvimi öğrenmek için tarım ve orman Bakanlığının resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.