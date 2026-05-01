15 Saat Süren Operasyonun Sonucu: Didem Ceran’ın Yeni Yüzü Tartışma Yarattı

Survivor Didem Ceran'ın Güney Kore’deki 15 saatlik estetik dönüşümü olay oldu! "Bu yüz kaç yaşında?" sorusuyla tartışma başlatan Ceran, aynı zamanda kanserle mücadele ettiğini açıkladı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2026 15:00

2011 yılında Survivor ile tanınan Didem Ceran, Güney Kore’de gerçekleştirdiği ve "yüz nakli" olarak adlandırdığı radikal estetik operasyon dizisiyle 2026’nın en çok konuşulan magazin figürlerinden biri oldu. Ceran, sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerle takipçilerine, "Bu yüz kaç yaşında? 2 gün süren ameliyata değmiş mi?" sorusunu yönelterek dijital dünyayı ikiye böldü.

Güney Kore’de 15 Saatlik Dev Operasyon

Didem Ceran, 2022 yılında yaptırdığı bazı işlemler sonucu yüzünde oluşan deformasyonları gidermek ve ifadesini geri kazanmak için Şubat 2026 başında Güney Kore’nin yolunu tuttu. Operasyonun detayları ise tıp dünyasını bile şaşırtacak cinstendi. İki güne yayılan süreçte; ilk gün 5 saat, ikinci gün ise 10 saat olmak üzere toplamda 15 saatlik ağır bir cerrahi müdahale yapıldı.

Ünlü isim, süreci şu çarpıcı sözlerle anlattı:

"Çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı ve geriye alındı. Kesilen kemik dokuları toz haline getirilerek yüze dolgu yapıldı. Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemleri bir arada uygulandı."

"Bebeksiliğim Yapay Zeka Değil"

Ameliyatının 3. ayında (Nisan 2026) en net görüntülerini paylaşan Ceran, fotoğraflarının pürüzsüzlüğü nedeniyle gelen "Yapay zeka mı kullanıyor?" eleştirilerine de sert yanıt verdi. Görüntülerinin optik hile barındırmadığını savunan fenomen, "Bebeksiliğim yapay zeka değil. Mesele filtreli güzellik değil, anatomik değişimi göstermek" ifadelerini kullandı. Takipçilerinden gelen yorumlar ise "18 yaşında gibi duruyorsun" diyenler ile "Kendine bunu neden yaptın?" diyenler arasında büyük bir kutuplaşmaya neden oldu.

Kanserle Mücadele İtirafı

Estetik tartışmaları devam ederken Didem Ceran, Mayıs 2026 başında hayranlarını üzen bir açıklama daha yaptı. Göğüs kanseriyle mücadele ettiğini duyuran ünlü isim, ameliyat sürecinde patlayan eski silikonlarının da temizlendiğini belirtti. Ceran, "İnsan bazen en ağır döneminde en net farkındalığa ulaşıyor. Artık hiçbir şeyi gizlemiyorum" diyerek önceliğinin sağlık olduğunu vurguladı.

Benzer Haberler
Fas Sultanı mı Cem Yılmaz mı? Sosyal Medyayı Sallayan Arşiv Görüntüleri Fas Sultanı mı Cem Yılmaz mı? Sosyal Medyayı Sallayan Arşiv Görüntüleri
Kubilay Aka Askerden Döndü, Ortalık Karıştı: Takibi Bıraktı, Engeli Bastı! Kubilay Aka Askerden Döndü, Ortalık Karıştı: Takibi Bıraktı, Engeli Bastı!
Boran Kuzum Amerika’ya mı Taşındı? Gerçeği Diş Hekimi Koltuğunda Açıkladı Boran Kuzum Amerika’ya mı Taşındı? Gerçeği Diş Hekimi Koltuğunda Açıkladı
Civan ve Nilüfer Öpüştü, X Yıkıldı: Civan ve Nilüfer Öpüştü, X Yıkıldı: "Evlenmeden Olmaz" Çıkışı Şaşırttı
Survivor Aşkı Bebekle Taçlanıyor: Sude Burcu Anne Oluyor Survivor Aşkı Bebekle Taçlanıyor: Sude Burcu Anne Oluyor
Zeynep Sever Demirel’den Yeni Paylaşım: Minik Yasmin’in Son Hali Büyüledi! Zeynep Sever Demirel’den Yeni Paylaşım: Minik Yasmin’in Son Hali Büyüledi!
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"