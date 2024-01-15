15 MİLYON Emekliye Flaş Haber! Emekli Bu Karar Şok Olacak, Müjdeli Haber Hükümetten Geldi!

15 MİLYON Emekliye Flaş Haber! Emekli Bu Karar Şok Olacak, Müjdeli Haber Hükümetten Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 22:06

Milyonlarca emekli, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak tarihinde yapılan enflasyon açıklamasını büyük bir heyecanla beklerken, ortaya çıkan rakamlar birçok emekli vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Ancak, SSK ve bağ-kur emeklilerine müjde niteliğinde gelen ek ödeme ve maaş farkı haberleri, emeklilerin yüzünü güldürdü.

15 milyon emeklinin merakla beklediği ocak ayı zammı, 6 aylık enflasyon doğrultusunda belirlendi. SSK ve bağ-kur emeklilerine %37,57, memur emeklilerine ise %49,25 oranında zam yapılması, ilk başta yetersiz bulunan zammı bir nebze olsun dengeleyeceğe benziyor. Ancak, güzel haber bununla sınırlı değil.

Emeklilere yönelik ek müjdeler arasında en dikkat çekici olanı, 2023'ün 9 aylık büyüme ortalamasına göre yapılacak ek ödeme. Bu farkın %4,7 olması durumunda, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından alınacak kararlarla en düşük emekli aylığı 11.000 TL'ye yükselecek. Bu, emekliler için beklenen ekonomik rahatlamanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Ocak 2024 emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek zam konusunda çalışmalara hız verdi. Ancak, çalışmaların devam ettiği ve 16 Ocak'a kadar tamamlanması beklenen bu süreçte, emeklilere yönelik beklentiler ve talepler de artıyor.

Ocak 2024'te emeklilere yönelik alınacak ek önlemler ve zamlar, meclisin açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmaların meyveleri, emeklilerin maaşlarında ve ek ödemelerinde belirginleşecek. Meclis açılana kadar sürenin emekliler için bir umut dönemi olması bekleniyor.

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