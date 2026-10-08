14. Kattan Düştü! Atilla Taş'ın Kızından Acı Haber

Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Sezen Taş Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir sitedeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sezen Taş apartmanın 14. katından aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ancak ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sezen Taş'ın cenazesi ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ölüm Nedeni Henüz Netleşmedi

Yaşanan olayın ardından en çok merak edilen konu ise Sezen Taş'ın nasıl hayatını kaybettiği oldu. Düşmenin kaza mı olduğu yoksa intihar ihtimali bulunup bulunmadığı konusunda şu ana kadar yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Burhan Akdağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aldığı bilginin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtti. Akdağ Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldığını ve bu acı haberi büyük bir üzüntüyle paylaştığını söyledi.

"Sevgili Atilla Sana Ulaşamadım"

Burhan Akdağ yaşananların ardından Atilla Taş'a da seslendi. Böyle bir haber karşısında bir baba olarak ne söyleneceğini bilemediğini anlatan Akdağ, Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etti.

Akdağ paylaşımında Atilla Taş için "Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur" diyerek yaşanan acının tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getirdi.

Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.