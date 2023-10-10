1,20 Konut kredisi kampanyasında son durum ne? Kimler yararlanacak?

Ev sahibi olmanın hayalini kuranlara güzel haber! Düşük faizli konut kredisiyle, ilk kez ev almayı planlayanlara büyük bir fırsat kapıda. Bu konuda ilk sinyali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vermişti. Ancak pek çok kişi, bu destekten kimlerin faydalanabileceğini ve kampanya detaylarını merak ediyor.

Konut kredisiyle ilgili gelişmeler, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ev almayı planlayanlar için kredi kampanyaları oldukça önem taşıyor. Yeni kampanya hakkında detayların ne zaman açıklanacağına dair gözler şu anda Meclis'ten gelecek karara çevrilmiş durumda. Ancak birçok kişi, bu yeni düzenlemenin mevcut kredi politikalarından ne gibi farklılıklar taşıyacağını merak ediyor.

Bu yeni kampanyanın vatandaşlara ne tür kolaylıklar sağlayacağı, faiz oranlarının ne olacağı gibi detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak özellikle ilk kez ev alacak olan vatandaşların bu kampanyadan büyük avantajlar elde edebileceği düşünülüyor. Yakın zamanda Meclis'ten gelecek kararla birlikte tüm detaylar netlik kazanacak ve vatandaşlar planlarını ona göre yapabilecekler.

Ne Kadar Kredi Verilecek?

Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için kredi limitlerinde değişiklik kapıda. 5 milyon TL ekspertiz değerine sahip bir konut için önceden maksimum çekilebilen kredi miktarı 2 milyon TL iken, yeni düzenlemeyle bu oranın yüzde 80'lere kadar artması bekleniyor. Bu değişiklik, birçok vatandaş tarafından olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor.

Vade Kaç Ay Olacak?

Yeni konut kredisi kampanyalarını değerlendirdiğimizde, vade süresinde de bir uzatma beklentisi içindeyiz. Geçmişteki kampanyalardan yola çıkarak, özellikle "kalıcı mortgage" adı altında, 120 ayın dışında, 15 yıl yani 180 ay vade imkanı sunulabileceği öngörülüyor. Bu uzun vadelendirme, birçok vatandaşın ev sahibi olma hayalinin daha kolay gerçekleşmesine olanak sağlayabilir. Yakında açıklanacak yeni düzenlemelerle, konut kredisi koşullarının vatandaşlar için daha cazip hale getirilmesi bekleniyor.

Faiz Oranı Beklentisi Kaç?

Konut kredisi kampanyalarıyla ilgili olarak vade süresi ve kredi miktarı kadar önemli bir konu da faiz oranları. Özellikle son dönemlerde özel bankaların konut kredisi faiz oranlarının aylık %2.90'a kadar çıkması, birçok vatandaşı endişelendiriyor. Bu oranın, tüketicinin bütçesini zorlamaması adına daha kabul edilebilir seviyelere çekilmesi talep ediliyor.

Yeni kampanya kapsamında faiz oranlarına dair kesin bir bilgi olmasa da, sektör temsilcileri ve potansiyel ev alıcılarından gelen talepler doğrultusunda aylık %1.20 ile %1.50 arasında bir faiz oranı beklentisi bulunuyor. Bu oran, tüketicilere daha uygun bir geri ödeme planı sunarken, aynı zamanda sektörün canlanmasına da katkı sağlayabilir. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla faiz oranlarına dair kesin bilgilere ulaşılacak.

1,20 Faizli Konut Kredisi Kampanyasından Kimler Faydalanacak?

Yeni konut kredisi kampanyasıyla ilgili detaylar belli olmaya başladıkça, vatandaşlar "Kimler bu krediden yararlanabilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Önceki kampanyalardan yola çıkarak, bu konuda bazı kriterlerin belirlenmesi muhtemel.

Özellikle ilk defa konut alacak bireyler için bazı sınırlamalar gelebilir. Önceki kampanyaları göz önüne aldığımızda:

Alınacak taşınmazın bulunduğu şehirde son bir yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı,

Hisseli bir konuta sahip olanlar için hissenin yüzde 50'den fazla olmamak koşulu,

Belirli bir süre o şehirde ikamet etme şartı gibi kriterler konulabilir.

Bununla birlikte, satın alınan konutla ilgili olarak belli bir süre oturma şartı getirilmesi de gündemde. Bu, kentsel dönüşüm projeleri veya yüksek konut kiralarının etkisiyle konut arzının sınırlı olmasının önüne geçilmesi amacıyla düşünülebilir. Böylece inşaat sektörünün üretimi belirli bir seviyede korunmaya çalışılıyor.

Düşük faizli konut kredisi kampanyasıyla ilgili belirlenen kriterler, hem tüketicinin hem de sektörün faydasını gözeterek oluşturuluyor. Yakın zamanda bu kriterlerin tam olarak ne olacağını öğrenmek mümkün olacak.