12 Dev Adam Bebek’te ikinciliği kutladı!

EuroBasket 2025’te ikinciliği elde eden 12 Dev Adam, İstanbul Bebek’te düzenlenen gecede başarılarını kutladı. Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi : 17-09-2025 12:13

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te finalde Almanya karşısında şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Ancak milliler, başarılarını İstanbul Bebek’te düzenlenen özel bir gecede kutladı. Renkli anların yaşandığı kutlamada spor ve sanat dünyasından birçok ünlü isim de yer aldı.

Kutlamaya büyük katılım

İstanbul Bebek’teki bir otelde gerçekleşen gecede hem oyuncular hem de yakınları keyifli anlar yaşadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bu başarı onların başarısı, biz sadece şahit olduk. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum” sözleriyle millilere övgü yağdırdı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal açıklama

Takım kaptanı Cedi Osman, finalde altın madalyayı kaçırmanın üzüntüsünü dile getirerek, “Buraya altın madalya ile dönmeyi çok istedik ama olmadı. Önümüzdeki yıllarda ülkemize altın madalyayı getiririz” dedi. Osman’ın eşi, ünlü oyuncu Ebru Şahin ise, “12 Dev Adam ile gurur duyuyorum. Çok büyük heyecan yaşadık” diyerek takıma destek oldu.

Ünlü isimler de gecedeydi

Partiye katılan isimler arasında oyuncu Zeynep Beşerler ve eski basketbolcu sevgilisi Nedim Yücel de vardı. Beşerler, “Gözyaşlarımız sel oldu” sözleriyle final heyecanını anlattı.

Milli takımın yıldızlarından Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry ile birlikte objektiflere yansıdı. Şengün, “Çok istedik ama olmadı, bir dahaki sefere artık” sözleriyle duygularını paylaştı.

 

