“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

TRT Tabii için Bozdağ Film tarafından hazırlanan “1001 Gece Masalları” dizisinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 30 bölümden oluşacak olan dizi, dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2025 17:20

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, Yıllar Sonra Aynı Projede!


Uzun süredir dizi setlerinden uzak olan Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, dizide Şehrazat ve Şehriyar karakterlerine hayat verecek. Atilla Engin’in kaleme aldığı, Metin Günay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, izleyiciyi masalsı bir dünyanın içine sürüklemeye hazırlanıyor.

Kadroya Yeni İsimler Katıldı!
Daha önce Rüzgar Aksoy’un (Yunus) katıldığı duyurulan oyuncu ekibine, 6 yeni isim daha dahil oldu:
Osman Alkaş – Kör Masalcı Sahir
Erdem Kaynarca – Hubeyb
Sevinç Kıranlı – Süheyla
Nazlı Senem Ünal – Azimet
Hakan Vanlı – Ferhad
Selin Türkmen – Dünyazad

Dev bütçesi ve göz alıcı prodüksiyonuyla dikkat çeken “1001 Gece Masalları” çok yakında TRT Tabii’de izleyiciyle buluşacak!

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