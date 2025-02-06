“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, Yıllar Sonra Aynı Projede!



Uzun süredir dizi setlerinden uzak olan Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, dizide Şehrazat ve Şehriyar karakterlerine hayat verecek. Atilla Engin’in kaleme aldığı, Metin Günay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, izleyiciyi masalsı bir dünyanın içine sürüklemeye hazırlanıyor.

Kadroya Yeni İsimler Katıldı!

Daha önce Rüzgar Aksoy’un (Yunus) katıldığı duyurulan oyuncu ekibine, 6 yeni isim daha dahil oldu:

* Osman Alkaş – Kör Masalcı Sahir

* Erdem Kaynarca – Hubeyb

* Sevinç Kıranlı – Süheyla

* Nazlı Senem Ünal – Azimet

* Hakan Vanlı – Ferhad

* Selin Türkmen – Dünyazad

Dev bütçesi ve göz alıcı prodüksiyonuyla dikkat çeken “1001 Gece Masalları” çok yakında TRT Tabii’de izleyiciyle buluşacak!