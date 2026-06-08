1 Gram Bile Yok Dedi! Zara’nın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı

Son dönemde Zara’yı görüp de “bir şeyler olmuş ama ne?” demeyen pek kalmadı. Ünlü türkücü verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle resmen bambaşka biri gibi görünmeye başladı. Sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflar da kısa sürede gündem oldu.

“Diyet Bitti Şimdi Korumadayım”

Zara yaptığı paylaşımlarla aslında bu değişimin arkasındaki süreci de ilk kez açık açık anlattı. Uzun süredir uyguladığı diyet programının artık sona erdiğini söyleyen sanatçı “Bugün diyetin son günüydü, şimdi koruma programına geçtik” diyerek yeni bir döneme geçtiğini duyurdu. Yani artık hedef kilo vermek değil bu formu korumak.

Mutfağından Gelen Sürpriz Detay

Takipçilerini en çok şaşırtan şey ise paylaştığı bir mutfak karesi oldu. Zara rafine şeker kullanmadığını özellikle vurgularken yerine tamamen doğal bir besine yöneldiğini gösterdi.

Bir kavanoz dolusu kakao çekirdeğini paylaşan sanatçı “1 gram şekerin olmadığı kakao çekirdeğine alıştık” diyerek bu süreçte tatlı ihtiyacını bile farklı şekilde karşıladığını anlattı.

20 Kilo Verdi Hayat Tarzını Değiştirdi

Zara’nın değişimi sadece kilo vermekle sınırlı değil aslında. Yaklaşık 20 kilo verdiği konuşulan sanatçı beslenme düzenini de tamamen değiştirmiş durumda.

Günlük düzeninde daha kontrollü bir beslenme tercih ettiğini hatta bazı dönemler tek öğünle ilerlemeye çalıştığını söylüyor. Protein ve sebze ağırlıklı beslenme onun bu süreçteki temel rutini olmuş.

Sahne Hayatı da Etkili Olmuş

Zara kilo alıp verme sürecinde sahne temposunun da etkili olduğunu söylüyor. Konserler düzensiz saatler ve sahne sonrası yeme alışkanlıkları derken bir dönem kilo kontrolünün zorlaştığını anlatıyor.

Ama artık sahne sonrası en azından çorba gibi daha hafif şeylerle denge kurmaya çalıştığını söylüyor.

Sosyal Medyada “Photoshop mu?” Tartışması

Yeni halini görenler ise sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Kimileri “Photoshop mu, estetik mi?” diye yorum yaparken kimileri tamamen disiplinli beslenmenin sonucu olduğunu düşünüyor. Zara ise tüm bu yorumların ötesinde işin özünün aslında istikrar ve düzenli beslenme olduğunu vurguluyor.