1-12. Sınıf Ebeveynine Enflasyon Yardımı! Kalemler, Defterler Bedavaya Gelecek

Okumak herkesin hakkı. Hayat koşulları okuma konusunda ebeveyni özellikle de son yıllarda bir hayli zorlarken, devlet dönem dönem desteğini esirgemiyor. Her sene ödenen kırtasiye yardımı kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. E-devlet hesabı olan tüm ebeveyni ilgilendiren gelişmelerde tek şarta evinde okuyan öğrencisi bulunan haneye devlet ödemesi gerçekleşiyor. İhtiyaç sahibi hanelere sunulan kırtasiye yardımı kapsamında tek seferlik destek ödeniyor. Kırtasiye yardımına başvurular, her programda olduğu gibi e-devlet üzerinden tamamlanabiliyor. Sonrasında bağlı bulunduğunuz kaymakamlık tarafından belgelerinizi sunmak için aranıyor ve belirlenen tarihte SYDV'lere davet ediliyorsunuz. Kırtasiye yardımı ne kadar ödeniyor? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Öğrencileri ve okullara yönelik olarak devlet tarafından düzenlenen yardım programı olan Kırtasiye desteği her sene okulların açılmasına sayılı gün kala devlet tarafından sağlanıyor. Öğrencinin eğitim ve öğretim hayatına devam edebilmek ve eşitliğin sağlanması adına Kırtasiye malzemelerini eksiksiz bir şekilde sağlanması amaçlanıyor. Özellikle de düşük gelirli hanelere ödenen kırtasiyeye yardımı, eğitim hayatının devamı kapsamında çok büyük yarar sağlıyor. Geçtiğimiz sene başlayan kırtasiye yardımı desteği adı altında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1300 TL nakit ödeme yapılmıştı. Henüz başvuruya açılan Kırtasiye yardımında 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ne kadar ödeme yapılacağı henüz kesinleşmemiştir. Ihtiyaç sahibi hanelerin defter, silgi, Kalem gibi Temel Kırtasiye ihtiyaçlarını ücretsiz olarak alabilmesini sağlayan Kırtasiye yardımı öğrencilerin eğitimine devam ettirebilmesi adına gereken temel malzemelerin temin edilmesini kolaylaştırmaktadır. Eğitim Her çocuğun Hakkı iken bu hakkı da kolay bir şekilde kullanması adına Kırtasiye yardımı büyük önem arz etmektedir. Kırtasiye yardımı ile birlikte ihtiyaç sahibi Bireyin eğitim hayatına devam edebilmesi sağlanırken Diğer taraftan da eğitim süresince fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Kırtasiye yardımı sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumlara tarafından da düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda bağlı bulunduğunuz belediye binasına giderek belediyenizin kırtasiye yardımı Yapıp yapmadığını öğrenebilirsiniz.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI

Devlet tarafından da sunulan 1.300 liralık kırtasiye yardımı başvuru süreci Başlamış bulunmaktadır. Kırtasiye yardımı başvuruları e-devlet üzerinden tamamlanabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında çocuğa ait TC kimlik numarası öğrenci velisine ait T.C kimlik numarası ile birlikte çocuğun okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi, Veli için SGK'dan alınacak belge gerekmektedir. Öte yandan ailenin ikamet ettiği adres ile alakalı evin kira olup olmadığı bilgileri de gerekmektedir. Muhtarlık tarafından alınan fakirlik belgesi de ödemenin tamamlanması için gerekli belgeler arasında yer almaktadır. Sizde Kırtasiye yardımına başvuruda bulunmak istiyorsanız hemen e-devlet hesabımıza giriş yapmanız gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan 1300 liralık Kırtasiye yardımının başvuru süreci devam etmekteyken çocuğunuzun eğitim hakkını Bu sayede daha kolay elde etmesine sağlamış olabilirsiniz.