0000 Kilometre'de geri sayım başladı

Önceki gün düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan film ekibi heyecanlarını paylaştılar. Geçtiğimiz yılın en fazla gişe yapan filmleri arasında yer alan 3391 Kilometre filminin devamı niteliğindeki 0000 Kilometre, bu sezonda da en beklenen yapımlar arasındaki yerini alıyor… Kitap okurlarının yanı sıra sinema izleyicisinin de merakla beklediği filmin basın toplantısına oyuncular, yapımcılar ve yönetmen katıldı…

Çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini belirten yönetmen Deniz Enyüksek, yapımcı Ömer Faruk Sorak’ın, tüm tecrübelerini ortaya koyarak destek vermesinden dolayı çok şanslı olduklarını belirtti. Filmde ‘yağmur’ efektinin bolca yer aldığını belirten Zavlak ise ‘Şansın hep bizden yana olduğu bir çekim süreci geçirdik. Özellikle Paris çekimlerinde bunu çok hissettik’ dedi. Ekiple ikinci filmde de birlikte olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Derya Pınar Ak ise ‘Bu film zengin prodüksiyonu ve hocamızın harika resimleri ile unutulmaz olacak dedi. Çok küçük yaşlardan itibaren yazmaya başlayan ve eserleri çok sevilen yazar Beyza Alkoç ise ‘Hayallerimin de ötesinde güzellikler yaşıyorum. Filmimiz, kitap okurlarının beklentisini fazlasıyla karşılayacak’ dedi.

Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün yer aldığı filmi Fulya Özcan senaryolaştırdı, Deniz Enyüksek çekti.

Böcek Film, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile gerçekleştirilerek A 90 Pictures’in dağıtımı ile 1 Kasım 2024’ten itibaren sinema izleyicisi ile buluşacak olan 0000 Kilometre, bu sezonun en merakla beklenen filmlerinin başında yer alıyor…

Filmin Konusu:

İzmir ve Ege “3391 Kilometre”yi aşmış, Paris’te birlikte bir hayat kurmuştur. Fakat gelen bir telefonla her şey değişir. İzmir ve Ege’nin arasına yeniden mesafeler girecek, her şeye en baştan başlamaları gerekecektir. Hayat onları savurup, yollarını tekrar aşklarının başladığı İzmir’de kesiştirecektir. İzmir ve Ege’nin yıldızlarla dolu hikayesi devam ederken, artık aralarındaki Sıfır Kilometre ile hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir. Fakat yeniden, dokunamamanın, istediğinde yanında olamamanın, kısacası bir uzak mesafe aşkının gerçeklerinin hayatlarına dönmesi ise uzun sürmeyecektir.