Zuhal Olcay'a sürpriz doğum günü kutlaması

Zuhal Olcay yeni yaşını verdiği konserde kutladı.

Zuhal Olcay'a sürpriz doğum günü kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 17:32

Zuhal Olcay, yaz konserlerine son hızla devam ediyor; usta sanatçı Bodrum'daki sahnelerinin ardından, haftasonu Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da muhteşem bir performansa imza attı. Zuhal Olcay, seyircisinin hep bir ağızdan söylediği şarkıları ve coşku dolu alkışları eşliğinde unutulmaz bir konser gecesi yaşattı. 

Aynı gün doğum günü

Zuhal Olcay'ın aynı gün doğum günüydü. Konserin doğum günüyle aynı güne denk gelmesi de, konsere ayrı bir heyecan kattı; Olcay'ın sevenleri, gece boyunca alkışlarının yanına "iyi ki doğdun" tezahüratları da eklediler. Olcay'ın menajerlik firması Must-Ent ekibi ve orkestra arkadaşları birlikte sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Orkestra arkadaşlarının "iyi ki doğdun" müziğiyle birlikte Zuhal Olcay için sahneye doğumgünü pastası geldi. 

Zuhal Olcay, 19 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da sahnede olacak. 

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