Türk müziğinin efsane grubu MFÖ'nün kurucu üyelerinden 78 yaşındaki Fuat Güner özel hayatıyla gündeme geldi. Usta sanatçı geçtiğimiz akşam katıldığı bir etkinlikte sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele görüntülendi.

Etkinlikte Yasemin Gezeroğlu İle El Ele Görüntülendi

MFÖ grubunun kıdemli ismi Fuat Güner bu kez sahne ve şarkılar yerine özel hayatındaki gelişmelerle konuşuldu. Katıldığı etkinlikte sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele yürüyen sanatçının mutluluk dolu anları kameralara yansıdı. İkilinin birlikte çekilen kareleri sosyal medyada gündem oldu.

1948 Doğumlu Fuat Güner ve MFÖ'nün Müzik Yolculuğu

1 Nisan 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Fuat Güner gitaristliği ve besteleriyle MFÖ'nün temel taşlarından biri olarak Türk pop ve rock tarihinde özel bir yer edindi. Mazhar Alanson ile dostluğu 1960'lı yıllara uzanan usta şarkıcı, Özkan Uğur'un da katılımıyla oluşan MFÖ kadrosuyla 1984'te Ele Güne Karşı Yapayalnız albümünü yayınladı. Ele Güne Karşı, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Güllerin İçinden ve Bodrum gibi eserler grubun klasikleri arasına girdi.

1985'te Didai Didai Dai ve 1988'de Sufi şarkılarıyla Türkiye^yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden MFÖ 1995 tarihli M.V.A.B albümündeki Mazeretim Var Asabiyim Ben parçasıyla da geniş kitlelere ulaştı. 8 Temmuz 2023 tarihinde Özkan Uğur'un vefatının ardından Mazhar Alanson ve Fuat Güner Tema Sanat ile yaptıkları menajerlik anlaşmasıyla müzik yoluna devam etme kararı aldı ve teknolojiden yararlanarak Özkan Uğur'u sahnede yaşatacaklarını duyurdu.