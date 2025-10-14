Ziynet Sali’den Uyuşturucu Soruşturması Sonrası İlk Açıklama: “Hayatım Boyunca Hiçbir Madde Kullanmadım”

Ziynet Sali Hakkındaki Soruşturma Gündem Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir operasyon kapsamında, bazı ünlü isimler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu isimler arasında yer alan şarkıcı Ziynet Sali, gündeme gelen iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Gözaltı İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor”

Ziynet Sali’nin avukatı Cemil Cem Eribol, operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin gözaltına alınmadığını ve yalnızca ifadeye davet edildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilem Ziynet Sali’nin gözaltına alındığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi yurt dışında olduğu için ifadeye katılamamıştır. Türkiye’ye döndüğünde ifadesini verecektir. Müvekkilem hayatı boyunca sigara dahi içmemiştir. Söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz.”

Bu açıklama sonrası Ziynet Sali’nin adının “uyuşturucu operasyonu” listesinde geçmesi hem sanat camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ziynet Sali: “Beni Tanıyan Herkes Ne Olduğumu Bilir”

Türkiye’ye döndükten sonra ifadesini veren Ziynet Sali, konuyla ilgili olarak Instagram hesabından da paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, adının bu tür bir haberle anılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Herkese selamlar, çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzdü. Yurt dışında olduğum için ifademi ancak verebildim. İfademde de belirttiğim üzere ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım. Sevenlerimin aklında en ufak bir soru işareti kalmasın istedim. Sevgi ve iyilikle...”

“Adımın Geçmesi Üzücü”

Sali’nin bu paylaşımı, hayranlarından binlerce destek mesajı aldı. Sosyal medya kullanıcıları, “Sana inandık”, “Temiz duruşunla her zaman örneksin” yorumlarında bulundu.

Ünlü şarkıcının avukatı ise sürecin tamamen hukuki prosedürden ibaret olduğunu ve Sali’nin adının sehven geçtiğini yineledi.