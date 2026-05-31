Kanye West İstanbul’da 118 Bin Kişilik Konserle Tarih Yazdı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu müzik tarihine geçecek bir geceye ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü rapçi Kanye West sahneye çıktığı dev konserde yaklaşık 118 bin kişiyi bir araya getirerek tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansına imza attı.

Sahneye çıktığı andan itibaren büyük coşku yaşayan West seyircilere seslenerek bu özel anı “tarihi bir rekor” olarak duyurdu.

“Tüm Zamanların Rekorunu Kırdık"

Konserin en dikkat çeken anı Kanye West’in mikrofonu eline alıp yaptığı açıklama oldu. Ünlü rapçi İstanbul’daki kalabalığa teşekkür ederek şu sözleri söyledi: “Burada 118 bin kişiyiz ve tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık.” Bu açıklama stadyumu dolduran kalabalıkta büyük bir alkış tufanı yarattı.

Metro İstasyonlarında İzdiham Yaşandı

Dev organizasyon sadece sahnede değil, şehir genelinde de etkisini gösterdi. Konser öncesinde özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nda büyük bir yoğunluk oluştu. Binlerce kişinin aynı anda stadyuma yönelmesi istasyonlarda kalabalığı artırdı. Bazı noktalarda yürüyen merdivenler dahi yoğunluk nedeniyle yetersiz kaldı.

QR Kod Sisteminde Aksaklık

Stadyum girişinde ise bu kez bilet krizi yaşandı. Çok sayıda izleyici QR kod sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle turnikelerden geçemedi. Giriş noktalarında kısa süreli gerginlikler oluşurken ekipler sorunu çözmek için yoğun çaba harcadı. Yaşanan aksaklıklara rağmen kalabalığın büyük bölümü içeri girmeyi başardı.

Sahnede Türk İsimler de Vardı

Gecede sadece Kanye West değil Türk müziğinden de birçok isim sahne aldı. Motive, Sena Şener, Pera, Mavi ve Yener Çevik performanslarıyla geceye renk kattı. Before ve after party etkinlikleriyle desteklenen organizasyon uzun saatler boyunca devam etti.

Tarihi konsere magazin ve sanat dünyasından da yoğun katılım oldu. Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Hazar Ergüçlü, Defne Samyeli ve Elif Buse Doğan gibi birçok ünlü isim, bu büyük müzik şölenini yerinde takip etti.

İstanbul’daki bu dev konser hem rekor katılımıyla hem yarattığı atmosferle uzun süre konuşulacak bir gece olarak hafızalara kazındı.