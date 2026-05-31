Katy Perry’nin Açtığı Davada Tarihi Karar

Katy Perry’nin Kaliforniya Montecito’da satın aldığı 15 milyon dolarlık lüks malikane Hollywood’un en çok konuşulan davalarından birine dönüştü. Okyanus manzaralı dev mülk için başlayan süreç yıllar içinde büyüyerek milyon dolarlık bir hukuk savaşına evrildi.

Perry ve o dönemki nişanlısı Orlando Bloom’un satın aldığı 8 yatak odalı ve 11 banyolu ev ilk etapta masalsı bir yatırım gibi görünse de taraflar arasında ciddi bir anlaşmazlığın kapısını araladı.

“Akli Dengesi Yerinde Değil"

Satıştan kısa süre sonra fikrini değiştiren Teksaslı milyarder mülkü geri almak için mahkemenin yolunu tuttu. Savunmasında ise 2015 yılında kendisine konan Huntington hastalığını öne çıkararak “akli dengesinin yerinde olmadığı” iddiasında bulundu.

Ancak mahkeme bu iddiayı kabul etmedi. Yargıçlar satıcının süreç boyunca tutarlı ve bilinçli davrandığına hükmederek Perry lehine karar verdi.

Milyon Dolarlık Tazminat Davası

Dava sürecinde mülkün teslim gecikmesi nedeniyle oluşan zararlar da mahkeme dosyasına girdi. İlk aşamada satıcının Katy Perry’ye 1.8 milyon dolar ödeme yapması gerektiğine karar verildi.

Miktar davanın son bölümünde daha da büyüdü. Avukatlık ücretleri ve mahkeme masraflarıyla birlikte toplam fatura milyon dolarlara ulaştı. Katy Perry’nin hukuk ekibi yaklaşık 4.5 milyon dolarlık bir masraf talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kısmen düşürse de milyarder iş insanının 3 milyon doları aşan avukatlık ücretini ve ek mahkeme giderlerini ödemesine hükmetti.

Böylece uzun süredir devam eden gayrimenkul krizi satıcı taraf için ağır bir finansal tabloyla sonuçlandı.

Hollywood'un En Pahalı Davalarından Biri

Kararın ardından dava dosyası kapansa da olay Hollywood’da uzun süre konuşulacak bir emlak savaşı olarak kayıtlara geçti. Perry’nin kazandığı bu süreç lüks mülklerin sadece yatırım değil aynı zamanda büyük hukuki riskler de taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan gözler yeniden ünlü isimlerin milyar dolarlık emlak yatırımlarına çevrildi. Bu dava “lüks hayatın perde arkasındaki en pahalı çatışmalardan biri” olarak şimdiden magazin tarihine geçti.