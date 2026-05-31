Ozan Güven’den Mekan Çıkışı Sonrası İlk Açıklama

Ozan Güven Kadıköy’de gittiği bir mekanda yaşanan protestonun ardından ilk kez konuştu. “Failler dışarı” sloganlarıyla karşılanan oyuncu mekandan ayrılmak zorunda kalmıştı. Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Güven yaşananlara dair duygularını paylaştı.

“Sağduyu ve İnsani Ölçü Kayboldu"

Ünlü oyuncu kendisini en çok yaralayan noktanın olayın içindeki yaklaşım olduğunu söyledi. Güven açıklamasında tepkinin insani sınırları aştığını savunarak şu ifadeleri kullandı: “O tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması beni en çok yaralayan şey oldu.”

“Linç ve Eleştiri Aynı Şey Değil"

Ozan Güven eleştiriye açık olduğunu ancak yaşananların farklı bir boyuta geçtiğini dile getirdi. “Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir” diyerek yaşadığı süreci değerlendiren oyuncu kamusal alanda hedef gösterilmenin kendisini zorladığını ifade etti.

Kendisine yöneltilen tepkilerin yıllardır benzer şekilde devam ettiğini savunan Güven hukuki sürece saygı duyduğu için uzun süre sessiz kaldığını da belirtti.

“Ben de Bir İnsanım" Sözleri Dikkat Çekti

Açıklamasında duygusal ifadeler kullanan oyuncu beklentisinin farklı olduğunu söyledi. “Kimsenin beni sorgusuz sevmesini beklemiyorum ama insan olarak görülmek istiyorum” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

Güven kendisine yönelik tavrın kişisel bir yargılamaya dönüştüğünü düşündüğünü de ekledi.

Tartışmalar Sürüyor

Kadıköy’deki protesto sonrası başlayan tartışma sosyal medyaya da taşındı. Bir kesim protestoyu desteklerken bazı kullanıcılar olayın “toplu hedef gösterme”ye dönüştüğünü savundu.

Güven’in açıklaması da kısa sürede gündem olurken tartışma farklı görüşleri yeniden karşı karşıya getirdi. Olay magazin dünyasında uzun süre konuşulacak başlıklar arasına girdi.