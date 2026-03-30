Ziynet Sali’den Bostancı’da Barış Çığlığı: "Sonunda Barış Kazanacak!"

Türk müziğinin sevilen güçlü sesi Ziynet Sali, Atlantis Yapım organizasyonuyla önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. “Rengarenk Mozaik” adını verdiği konseriyle sahne alan sanatçı, hem görsel hem de işitsel bir şölene imza atarak dünden bugüne hit olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Dev Prodüksiyon ve Bitmeyen Enerji

Özel olarak tasarlanan sahnesi ve büyük bir prodüksiyonla dinleyicilerinin karşısına çıkan Ziynet Sali, gece boyunca düşmeyen enerjisiyle dikkat çekti. Sahne şovları ve güçlü vokal performansıyla izleyenleri hayran bırakan sanatçı, seyircisiyle kurduğu samimi diyaloglarla da Bostancı’da sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Ziynet Sali, konserinde sadece sesiyle değil, tercih ettiği kostümleriyle de büyük beğeni topladı. Gecede Salih Balta ve Sudietuz imzalı tasarımlar giyen ünlü popçu, şıklığıyla sahneye damga vurdu.

Sahneden Dünya Barışı İçin "Ole!" Dedi

Konserin en duygusal ve anlamlı anlarından biri, Sali’nin seslendirdiği İspanyolca şarkı öncesinde yaşandı. Dünyadaki savaş atmosferine dikkat çeken sanatçı, barış mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu şarkım yan yana gelemeyenlere gelsin… Bugün burnumuzun dibinde bir savaş var ve bu dünya barışını tehdit ediyor. Ama inanıyorum ki sonunda barış kazanacak. Barış için savaşı körüklemeyen Türkiye’ye ve güçlü bir duruş sergileyen İspanya’ya selam olsun.”

Türkiye ve İspanya arasındaki 242 yıllık dostluğa vurgu yapan Ziynet Sali, tüm salonu barış için mendil sallamaya davet ederek hep bir ağızdan "Ole!" nidasıyla İspanya’ya selam gönderdi.