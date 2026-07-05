Ziynet Sali Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu! Herkes Sustu

Ziynet Sali İstanbul'da verdiği açık hava konserinde yaşadığı duygu dolu anlarla da gündem oldu. Binlerce kişinin izlediği konserde her şey yolunda giderken, sevilen sanatçı yakın zamanda kaybettiği çok değer verdiği dostu Alexi'yi anınca bir anda duygularına yenik düştü. Konuşurken sesi titreyen Sali'nin gözleri doldu kelimeler adeta boğazında düğümlendi.

Alexi'yi Anarken Gözyaşlarını Tutamadı

Sahnenin ortasında konuşmasına ara veren Ziynet Sali gökyüzünü işaret ederek dostunu unutmadığını gösterdi. "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur. Yine 'Siz çok iyiydiniz' diyordur" sözlerini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Birkaç saniye boyunca konuşmakta zorlanan sanatçı arkasını dönerek gözyaşlarını silmeye çalıştı. O anları izleyen binlerce kişi de büyük bir sessizlik içinde Sali'yi dinledi.

Seyirciden Büyük Destek Geldi

Ziynet Sali'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören dinleyiciler ise onu yalnız bırakmadı. Konser alanını alkış sesleri doldururken birçok kişi tezahürat yaparak sanatçıya moral vermeye çalıştı. O destek sayesinde biraz olsun toparlanan Sali derin bir nefes aldıktan sonra konserine devam etti.

Yaşadığı duygusal anın ardından izleyicilere teşekkür eden sanatçı hayatın ne kadar kısa olduğunu hatırlatan sözler söyledi. "Bir tanecik hayatımız var. Bu bir tanecik hayatınızda bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum." diyerek hem dostunu andı hem kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına sevgisini dile getirdi.

Sosyal Medyada Duygusal Yorumlar Yağdı

Konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Pek çok kişi Ziynet Sali'nin yaşadığı duygusal anların tamamen içten olduğunu belirterek destek mesajları paylaştı. Bazı kullanıcılar ise sevilen sanatçının dostuna duyduğu özlemin herkesi derinden etkilediğini ifade etti.