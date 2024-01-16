Ziraat Bankası Müşterilerinin Dikkatine Duyuru Geldi: 18 Yaşını Dolduran Herkes İçin 100.000 TL Faizli ve Faizsiz Kredi Ödemesi Yapılacak!

Ziraat bankası TC vatandaşlarına verdiği yeni kredi desteklerine bir yenisini ekledi. Son zamanlarda artan faiz oranlarına inat bu bankadan düşük faizlerle 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Üstelik krediyi almak isteyenler 100 bin TL'ye kadar işlemlerini yapmak istiyorsa, Banka hesapları üzerinden işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır ve bu krediler 24 ay vadeye kadar verilmektedir. Faizsiz olarak bankacılık işlemleri ile kredi almak isteyenler ise Ziraat Katılım Bankası üzerinden 100 bin TL kredi alabilir ve bu kredilerde faiz yerine kar payı oranlarından yararlanabilmektedirler.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI YAYINLANDI! BANKA KİMLERE DESTEK VERECEK AÇIKLANDI! 18 YAŞ ÜZERİNE MÜJDE!

Ziraat bankası üzerinden 100 bin TL kredi alacak kişiler başvuruları banka şubeleri üzerinden bizzat yapabileceklerdir. 18 yaş üzerinde olan ve düzenli bir geliri olan her birey, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirler. Başvuru yapıldıktan hemen sonra sonuç aynı gün içinde şube yetkisinde verilecektir. Kredi başvurusu için bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz gerekiyor.

Emekli olanlarda bu kredilerden yararlanıyor. Emekli maaşlarınızı Ziraat Bankası veya Ziraat katılım bankası üzerinden almanız durumunda banka sizlere 100 bin TL'ye kadar emekli maaş hesapları üzerinden destek veriyor. Emekli kredisi alacak kişiler bu kredileri isterse ihtiyaçları için isterlerse de banka borçlarını kapatmak için kullanıyorlar.

Ziraat Katılım bankası ise, verdiği 100 bin TL kredilerde, islami şartlara uygun olarak kredi ödemesi vermektedir. En yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek faizsiz kredi için başvuru yapabilirsiniz.