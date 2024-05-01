Kızıl Goncalar’da Cüneyd’in babası Vahit'e kim hayat verecek?

Heyecanla beklenen sezon finaline hazırlanan "Kızıl Goncalar" dizisinin merakla beklenen karakteri sonunda belli oldu. Gold Film imzalı dizi, yeni sezonunda da seyircilerle buluşmaya devam edecek ve büyük bir sürprizle karşımıza çıkacak.

Dizinin başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Şerif Erol, Sitare Akbaş ve Hazal Türesan gibi ünlü oyuncuların üstlendiği "Kızıl Goncalar", her hafta izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Ancak sezon finaline doğru diziye yeni bir soluk getirecek olan karakter sonunda belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in babası Vahit karakteri için uzun bir arayışın ardından Gold Film, ödüllü oyuncu Tolga Tekin ile anlaştı. Titiz bir çalışmanın ardından belirlenen bu kararla birlikte, Vahit karakteri dizinin 18. bölümünden itibaren seyircilerle buluşacak.

Vahit'in gelişiyle birlikte dizide dengelerin alt üst olması beklenirken, bu sürpriz gelişmeyle "Kızıl Goncalar"ın heyecanı daha da artacak gibi görünüyor.