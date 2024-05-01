Derya Alabora: Uğur Yücel'le hâlâ evliyiz!

Gazeteci Sibel Arna’nın youtube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk olan usta oyuncu Derya Alabora, 1983’de evlendiği Uğur Yücel ile 30 yıl önce evleri ayırdıklarını ama hâlâ boşanmadıklarını itiraf etti.

Derya Alabora: Uğur Yücel'le hâlâ evliyiz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2024 17:52

Usta sanatçı Sibel Arna'nın programında konuk olan ve birçok önemli yapımda yer alan oyuncu ve yönetmen Uğur Yücel hakkında konuşan Alabora, aşk konusundaki düşüncelerini paylaştı. Alabora, "Aşık olduğumda felaket oluyorum. Eskilerde kaldı ama ben aşkı seven bir kadınım" dedi.

64 yaşındaki oyuncu, "Uğur Yücel ile kaç yıl evli kaldınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Alabora, "30 yıl evli kaldık. Aslında hâlâ evliyiz. Ancak artık birlikte değiliz" açıklamasını yaparak şaşkınlık yarattı.

Sunucunun "Neden boşanamıyorsunuz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Boşanamadık bir türlü. Galiba artık evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Biz bir aileyiz, bunun bir önemi yok. Başımıza bir şey gelirse çok üzülürüz. Herhangi bir sıkışıklığımızda birbirimizin yanında oluruz. Ses tonlarımızdan bile birbirimizin sağlık durumunu anlarız." şeklinde yanıt verdi.

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