Ziraat Bankası Hesabı Olanlara 30 Nisan Tarihine Kadar Ödenecek! 300.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Ödemesi Başladı! 

Ziraat Bankası Hesabı Olanlara 30 Nisan Tarihine Kadar Ödenecek! 300.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Ödemesi Başladı! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-04-2024 07:59

Ziraat Bankası Hesabı olan kişiler için başlatılan bu yeni kredi kampanyasında banka şartlarına uygun olan herkes için uygun faizlerle kredi ödemesi verileceği açıklandı. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 300.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekler. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler bu krediler için düşük faizlerle işlem yapabilecekler. 

KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredinizi hesaba atabileceksiniz. Kredi notu düşük olan kişiler kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Ziraat bankası kredi başvurusu için banka şubelerinde müşteri temsilcisi destek olacaktır.

Size en yakın Ziraat bankası şubesine giderek, Kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgesi için başvurunuzu yapabileceksiniz ve kredinizi hesaba hemen atabileceksiniz. Ziraat Bankası 300.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız durumunda kredinizi hesaba atacaksınız ve krediniz hemen aynı gün içinde düşük faizli olarak görülecektir. Ziraat bankası şubelerine giderek tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. 

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