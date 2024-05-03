Ziraat Bankası BANKKART Sahipleri 1000 TL Alıyor! Hemen Başvurun!

Ziraat Bankası BANKKART Sahipleri 1000 TL Alıyor! Hemen Başvurun!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2024 22:11

Bankacılık sektörü, teknolojinin hızlı ilerleyişiyle birlikte devrim geçiriyor. Ziraat Bankası da müşterilerine sunduğu yeniliklerle bu devrimin öncüsü olmaya devam ediyor. Son dönemin en yenilikçi uygulamalarından biri olan Ziraat Mobil, sadece bankacılık işlemlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerine özel avantajlar sunuyor. Şimdi, Ziraat Mobil kullanıcılarına özel bir kampanya ile 1.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

Ziraat Mobil ile Uzaktan Müşteri Olun, Avantajlar Kapınıza Gelsin!

Ziraat Mobil, bankacılık deneyimini tamamen dijitalleştirerek müşterilere kolaylık sağlıyor. Artık şubelere gitmeden, sıra beklemeye gerek kalmadan, akıllı telefonunuzun rahatlığıyla tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik, Ziraat Mobil'i kullanarak müşteri olmanın ayrıcalıklarından faydalanmak da mümkün.

Bankkart'ınızla Alışveriş Yapmanın Keyfi, 1.000 TL Bankkart Lira Hediyesiyle Taçlandırılıyor!

Ziraat Mobil'den Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvuruları onaylanan müşterilere özel bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapacakları her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 250 TL, toplamda 1.000 TL Bankkart Lira hediye ediliyor. Bu muhteşem fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey Ziraat Mobil üzerinden başvuruda bulunmak.

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