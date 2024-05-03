Shell İstasyonlarında Yeni Kampanya: 200 TL MaxiPuan Kazanma Şansı!

Yakıt alışverişlerinizde avantaj arayanlar için müjdeli bir haber var! Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Türkiye İş Bankası'nın Maximum kart sahiplerine özel iş birliği ile Shell istasyonlarında harcadıkça kazanma zamanı geldi. 1 Nisan ile 15 Mayıs arasında gerçekleşecek bu kampanya, herkesin cebine ekstra MaxiPuan koymak için ideal bir fırsat sunuyor.

Kampanya Detayları: Yol Arkadaşınız MaxiPuan ile Shell'de Tasarruf Zamanı!

Kampanya Katılımı: Kampanyaya katılmak oldukça basit. İşCep veya Maximum Mobil uygulamasından "Kampanyalar" bölümüne girerek ilgili kampanyadaki "KATIL" butonuna tıklamanız yeterli. Kampanya Koşulları: Kampanya, 1 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir. Tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek her 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişi, 200 TL MaxiPuan kazanma fırsatını beraberinde getiriyor. Kullanılabilir Kartlar: Kampanyaya, İş Bankası Maximum, Maximiles markalı tüm bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartlar ve Maxipara Kartlar katılabilir. Kampanya Dışı İşlemler: Ticari Bankamatik ve Kredi Kartları, Vadematik Kart, aidatsız kartlar ile yapılan işlemler, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler kampanyaya dâhil değildir.

MaxiPuan Kullanımı ve Son Kullanma Tarihi: