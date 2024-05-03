TEB bankası benzin alacaklara 190 TL ödeme yapacak!

Yakıt alırken cebinizden çıkan para, biraz hafiflesin mi? İşte size müjde! TEB Bireysel Kredi Kartları, Petrol Ofisi işbirliğiyle benzersiz bir kampanya sunuyor. Bu kampanyada, akıllı telefonunuzun gücünü kullanarak, CEPTETEB Mobil uygulamasıyla yola çıkıyorsunuz ve her dolumda indirim kazanıyorsunuz. Detaylar haberimizde!

Hepimizin içi biraz huzursuz olur, araç yakıtını doldururken faturanın yükseldiğini gördüğümüzde. Ancak şimdi endişelenmeye gerek yok! TEB Bireysel Kredi Kartı sahipleri için Petrol Ofisi'nde muhteşem bir indirim fırsatı var. CEPTETEB Mobil uygulamasını kullanarak, akaryakıt ve otogaz harcamalarınızda büyük tasarruflar elde edebilirsiniz.

Detaylarla Dolu Kampanya: Nasıl Kazanılır?

TEB Bireysel Kredi Kartı sahipleri için bu kampanya oldukça cazip. Katılmak için öncelikle CEPTETEB Mobil uygulamasını indirip, kampanyaya katılmanız gerekiyor. Ardından, 4 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında, ayrı günlerde ve tek seferde, her biri 700 TL ve üzeri olmak üzere toplamda dört kez Petrol Ofisi istasyonlarından akaryakıt veya otogaz alımı yapmanız gerekiyor. Bu harcamaların toplamıyla 180 TL indirim kazanıyorsunuz. Ancak, CEPTETEB Mobil üzerinden kampanyaya katılanlar için indirim 190 TL'ye yükseliyor!

Kampanyaya katılmak için ilk adımı attıktan sonra gerisi oldukça kolay. Belirtilen tarih aralıklarında yapacağınız dört harcama sonrasında, 20 Mayıs ile 20 Haziran tarihleri arasında yapacağınız beşinci harcama ile indiriminizi kazanıyorsunuz. Bu indirim, harcamanızın yapıldığı tarihten itibaren 05 Temmuz 2024 tarihine kadar kartınıza yansıtılıyor. Bu süre zarfında yapacağınız herhangi bir harcamada bu indirimi kullanabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: Kurallar ve Koşullar

Kampanyaya katılmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İlk olarak, harcamalarınızın Bonus üyesi Petrol Ofisi istasyonlarında yapılması gerekiyor. Ayrıca, harcamaların TEB Bireysel Kredi Kartları ile yapılması ve mutlaka Garanti POS'undan geçirilmesi gerekiyor. Kampanyaya katılım için SMS ile başvuruda bulunmak isteyenlerin, başvurularını TEB üzerine kayıtlı telefonlarından yapmaları gerekiyor.