ECZACI olanlar için O bankadan Fırsat! Detaylar Açıklandı!

Tıp dünyasının en önemli unsurlarından biri olan eczacılar, günümüzde sadece ilaçların dağıtımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda işletmelerini yönetme ve dijital dönüşüme ayak uydurma gibi önemli zorluklarla da karşı karşıya. Bu zorlukların başında, geleneksel yazar kasa sistemlerinin modern bankacılık hizmetleriyle entegrasyonu gelmekte. Ancak, Türkiye'nin önde gelen finans kurumlarından Ziraat Bankası, bu soruna çözüm getirmek adına yenilikçi bir adım atıyor. Eczacıların işlerini kolaylaştıracak, dijitalleşmelerine destek olacak bir dönüşüm paketi sunuyor.

Android POS Cihazı: Yazar Kasa Entegrasyonunda Çığır Açan Teknoloji

Eczacılar için yazar kasa entegrasyonu, geleneksel bankacılık hizmetlerine adım atmalarını engelleyen önemli bir engeldi. Ancak Ziraat Bankası'nın sunduğu Android POS cihazı, bu sorunu tarihe gömüyor. Yenilikçi cihaz, sadece bankacılık işlemleri için değil, aynı zamanda barkod okuyucu olarak da kullanılabiliyor. Bu da eczacıların günlük işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.

Avantajlar ve Hizmetler: Eczacılara Özel Çözümler

Android POS Cihazı Bedeli Karşılanıyor: Ziraat Bankası, iş birliği yapılan firmalar için Android POS cihazı bedelini, hizmet bedelini ve aylık fatura ile hizmet bedelini karşılıyor. Bu sayede eczacılar, modern teknolojiye kolayca erişebiliyorlar. Özel Kredi ve Ödeme Koşulları: Banka, uygun gördüğü durumlarda eczacılara kesin ödeme ve diğer kredili veya kredisiz ürünleri tahsis edebiliyor. Bu, işletmelerin nakit akışını yönetmelerini kolaylaştırıyor. Ücretsiz Havale ve EFT İşlemleri: Eczacılar, banka aracılığıyla gerçekleştirdikleri havale ve EFT işlemlerinden ücret veya komisyon ödemiyorlar. Bu da işletme maliyetlerini düşürüyor. Yıllık Aidatsız Kredi Kartları: Ziraat Bankası, eczacılara tahsis ettiği Bankkart Başak ve Bankkart ürünlerinden yıllık aidat talep etmiyor. Bu da ekonomik açıdan avantajlı bir durum sunuyor.

Eczanenin Taahhütleri ve İşbirliği: Karşılıklı Güven ve Destek

Üye İş Yeri Anlaşması: Eczacılar, Banka ile Üye İş Yeri anlaşması yaparak avantajlı fiyatlamalardan faydalanabiliyorlar. Ayrıca, Android POS cihazını yalnızca Banka Üye İş Yeri işlemlerinde kullanmaya taahhüt ediyorlar. Ödemelerin Banka Hesabına Aktarılması: Tüm SGK ödemelerini Banka hesaplarına aktarmayı ve belirli bir süre hesaplarında bloke etmeyi taahhüt ediyorlar. Bu da işletmenin finansal yönetimini kolaylaştırıyor. Aktif Ödeme Talimatları: Eczacılar, Banka'ya en az 2 adet aktif otomatik ödeme talimatı vermeyi taahhüt ediyorlar. Bu, ödemelerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak işletme operasyonlarını düzenli hale getiriyor.

Ziraat Bankası'nın eczacılara özel sunduğu bu dönüşüm paketi, sektörde bir devrim niteliği taşıyor. Eczacıların işlerini kolaylaştırarak daha verimli ve rekabetçi bir işletme yönetmelerine olanak tanıyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilirsiniz.