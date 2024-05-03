Market ve Gıda Harcamalarınıza Toplam 400 TL Bonus Verilecek! Bankadan Açıklama Geldi!

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerine özel muhteşem bir bonus fırsatı sunuyor! TEB Bireysel Kredi Kartı sahipleri, Market ve Gıda harcamalarında harika bonuslar kazanma şansını yakalıyorlar. Bu fırsattan yararlanmak için acele edin ve alışverişlerinizi TEB Bireysel Kredi Kartı ile yapın. Detaylar haberimizde!

Bonus Fırsatı: Harcamalarınıza Toplam 400 TL Bonus!

TEB Bireysel Kredi Kartlarıyla 30 Nisan-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacağınız alışverişlerde muhteşem bonuslar sizleri bekliyor. Bonus üye işyerlerinden yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde 50 TL bonus kazanma fırsatı sizi bekliyor. Toplamda ise 400 TL'ye varan bonusları kaçırmayın!

Nasıl Katılırım?

Katılım oldukça basit! Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden veya MARKET2 yazıp 4616’ya SMS göndererek katılabilirsiniz. Böylece bonus fırsatlarından anında yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Bonus Yükleme ve Geri Alım Tarihi:

Bonuslarınızı yüklemek için 7 Haziran 2024 tarihini bekleyin. Ancak bonuslarınızı harcamak için acele edin, çünkü bonus geri alım tarihi 22 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir.

Kampanya Detayları:

Kampanya 30 Nisan-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerlidir ve sadece market harcamalarını kapsamaktadır.

İlk 750 TL ve üzeri market alışverişlerinizde 50 TL bonus kazanırsınız. Toplamda 400 TL'ye kadar bonus fırsatından yararlanabilirsiniz.

Kampanya tüm işlemler için 750 TL ve üstü harcamalar için geçerlidir.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların sadece ilki bonus kazandırır.

Ek kart sahipleri, asıl kart sahiplerinin katılımıyla bonus fırsatlarından yararlanabilirler.

Kazanılan bonuslar 7-21 Haziran 2024 tarihleri arasında kullanılabilir.

Bonus posu kullanılarak gerçekleştirilen işlemler kampanyaya dahildir.

Kampanya dahilindeki işlemler internet, MoTo, temassız işlemler ve market harcamalarını içerir. Ancak, gıda dışı harcamalar ve farklı ürün kategorilerindeki alışverişler kampanyaya dahil değildir.

İade ve iptal durumlarında verilen bonuslar geri alınır.

Sadece bonus özellikli Bireysel Kredi Kartı sahipleri kampanyadan faydalanabilir. Bonus özellikli bireysel sanal kartlar da kampanyaya dahildir.

Sade kartlar, banka kartları ve ticari kredi kartları kampanyaya dahil değildir.

Katılım için gönderilen SMS'ler TEB üzerine kayıtlı telefonlardan yapılmalıdır.

Kanuni takipte olan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

TEB, kampanyayı değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

Bu muhteşem bonus fırsatını kaçırmamak için hemen TEB Bireysel Kredi Kartınızı alışverişlerinizde kullanın ve bonuslarınızı kapın!