Ceyda Düvenci İle Güçlü Mete Evlendi! İsveç'te Sürpriz Nikah

Magazin dünyasının örnek gösterilen mutlu çiftleri arasında yer alan ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ile radyocu Güçlü Mete ilişkilerinde dev bir adım atarak hayatlarını birleştirdi. Yaklaşık 2,5 yıldır gözlerden uzak ancak son derece dolu dizgin bir beraberlik yaşayan katıldıkları her etkinlikte ve sosyal medya paylaşımlarında aşklarını ilan eden ünlü çift mutluluklarını nikah masasına taşıyarak resmiyete kavuşturdu. Gözlerden uzak bir tören tercih eden ikilinin geçtiğimiz perşembe günü dünyaevine girdiği öğrenildi.

Nikah Adresi Stockholm: Türkiye Büyükelçiliği'nde Evlendiler

İlişkileri boyunca sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlar ve birbirlerine duydukları sevgiyi dile getiren samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti nikah töreni için yurt dışını tercih etti. Mutluluğa "evet" demek üzere İsveç'e giden ünlü çift Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen sade ve anlamlı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Resmi nikah işlemlerinin ardından Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde çekilen ilk nikah karelerini sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Düvenci ve Mete'nin bu sürpriz evlilik kararı, takipçileri ve sanatçı dostları tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken fotoğraflara tebrik mesajları yağdı.

Sade Ve Şık Gelinliğiyle Göz Doldurdu

Her zaman doğallığı ve şıklığıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Ceyda Düvenci Stockholm'deki nikah töreninde tercih ettiği zarif tarzıyla da adından söz ettirdi. Nikahta abartıdan uzak, son derece sade şık ve zamansız bir gelinlik giyen ünlü oyuncu zarafetiyle takipçilerinden ve moda severlerden tam not aldı.

Yaklaşık 2,5 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandıran Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çiftinin nikahın ardından kısa bir tatil yaparak Türkiye'ye dönecekleri ve yoğun çalışma tempolarına kaldıkları yerden devam edecekleri öğrenildi.