Efsane Geri Dönüyor! Dondurmam Gaymak: Gapital Filminin Afişi Yayınlandı

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan, naif dili, samimi atmosferi ve yerel mizahıyla milyonların sevgisini kazanan Dondurmam Gaymak filminin 20 yıl sonra çekilen devam halkası Dondurmam Gaymak: Gapital sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Unik Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eyüp Boz'un oturduğu ve senaryosunu Eyüp Boz ile Melik Saraçoğlu'nun kaleme aldığı bu eğlenceli yapımın merakla beklenen resmi afişi nihayet yayınlandı. Göz alıcı tasarımı ve renkli detaylarıyla dikkat çeken afiş filmdeki kahkaha ve nostalji dolu maceranın sinyallerini şimdiden verdi.

Ali Usta'dan Kalan Miras İçin Büyük Mücadele Başlıyor

Efsanevi filmin aradan geçen uzun yılların ardından beyaz perdeye dönecek olması sinema kulislerinde büyük bir heyecan yaratırken yapımın merakla beklenen hikaye detayları da netleşmeye başladı. Filmde Amerika'da son derece başarılı ve hareketli bir finans kariyeri sürdüren Kamil'in hayatı oğlunun ısrarları ve merhum Ali Usta'nın vefat haberiyle kökten değişiyor.

Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Muğla'nın Ula ilçesine geri dönmek zorunda kalan Kamil kasabaya adım attığında hiç de beklemediği bir manzarayla karşılaşıyor. Ali Usta'dan yadigar kalan ve bir döneme damga vuran efsanevi Nasip Dondurmaları'nın büyük bir borç batağına saplandığını ve eski itibarını kaybettiğini fark eden Kamil, zorlu bir ikilemle baş başa kalıyor.

Amerika'nın soğuk, steril ve hızlı dünyası ile çocukluğunun sıcak hatıralarını barındıran Ege kasabası arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Kamil sonunda arkadaşlarıyla el ele vererek kolları sıvıyor. Hem Ali Usta'nın geride bıraktığı değerli mirası hem de kasabanın eşsiz ruhunu dev markalara ve holdinglere karşı korumak için büyük bir mücadeleye girişen kahramanlar izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar vadediyor. Bir Ege kasabasının modern dünyanın baskısına karşı direnişini ve kültürel değerlerine sahip çıkma çabasını mizahi bir dille anlatan film sinemaseverlere keyifli bir seyir zevki sunmaya hazırlanıyor.

Yıldız Kadro Ve Vizyon Tarihi Netleşti

Bir döneme damga vuran yapımın ruhunu modern bir sinema diliyle harmanlayan Dondurmam Gaymak: Gapital zengin ve iddialı oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Filmin başrollerini Türk komedi ve sinema dünyasının sevilen isimleri Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar ve Mehtap Bayri paylaşıyor. Bu güçlü başrol kadrosuna eşlik eden diğer yetenekli isimler arasında ise Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu eğlence dolu senaryosu ve Ege'nin eşsiz doğasını yansıtan atmosferiyle sinema salonlarında bayram havası estirecek olan Dondurmam Gaymak: Gapital CJ ENM dağıtımıyla 16 Ekim tarihinde sadece sinemalarda izleyiciyle buluşacak.