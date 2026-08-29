Ordu'da Murat Boz Fırtınası! Yağmur Altında Binlerce Kişilik Müzik Şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı olan Ordu'da müzik ve sanat dolu günler tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında düzenlenen konser serisinin yedinci akşamında Türk pop müziğinin sevilen ve başarılı isimlerinden Murat Boz sahne aldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda kurulan dev sahne alanını saatler öncesinden dolduran binlerce müziksever ünlü sanatçının yüksek enerjili sahne şovuyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Sağanak Yağış Müzik Coşkusunu Durduramadı

Konser saatinde aniden etkisini artıran ve gece boyunca aralıklarla devam eden yağmur Murat Boz hayranlarının coşkusuna engel olamadı. Tayfun Gürsoy Parkı'nı tıklım tıklım dolduran kalabalık yağmura rağmen alanı bir an olsun terk etmeyerek sanatçının popüler şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Yağmur altında devam eden konser boyunca alandaki enerji ve heyecan bir an olsun düşmedi.

Murat Boz canlı sahne performansında müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Yapar Mısın?, Özledim ve Adını Bilen Yazsın gibi en sevilen hit parçalarının da yer aldığı oldukça geniş ve tempolu bir repertuvar seslendirdi. Karadenizli müzikseverlerin coşkulu katılımı ve her şarkının ardından yükselen alkış tufanı geceye damga vurdu.

Sahneden İndi Minik Hayranıyla Şarkı Söyledi

Konser öncesinde festivalin resmi sosyal medya hesabı üzerinden düzenlenen özel çekilişi kazanan şanslı beş kişi, kuliste ünlü sanatçıyla bir araya gelerek tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı. Geceye damgasını vuran en duygusal ve sevimli an ise konser sırasında yaşandı. Murat Boz sahnede performansını sergilerken minik bir hayranını kucağına alarak şarkısını onunla birlikte söyledi. Bu sıcak ve samimi görüntüler alandaki binlerce izleyicinin alkışlarını topladı.

Sahne şovunun ilerleyen dakikalarında tempo yükselirken Murat Boz sahneden inerek hayranlarının arasına karıştı. Şarkılarını sevenlerinin yanı başında, onlarla iç içe söylemeye devam eden başarılı popçu, Ordululara hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sundu.

Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren Ordu Kültür Yolu Festivali farklı mekânlarda düzenlenen sergiler, atölye çalışmaları, tiyatro oyunları, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle 30 Ağustos tarihine kadar tüm hızıyla devam edecek.