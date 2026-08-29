Bertan Asllani Mercan Köşk İle Ekranlara Dönüyor! Toprak Karakterini İlk Kez Anlattı

Yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayan Mercan Köşk dizisi yayınlanan tanıtımları ve sürükleyici hikayesiyle büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yapımcılığını FARO ve Sinehane ortaklığının üstlendiği dizinin başrollerinden biri olan yetenekli oyuncu Bertan Asllani hikayenin en karmaşık ve dikkat çekici figürlerinden biri olan Toprak karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Hırsları, sırları ve güçle kurduğu sert ilişkiyle odak noktası haline gelen Toprak'ı anlatan Asllani karakterinin derinliklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Toprak'ın Hırsı Ve Güçle Kurduğu İlişki Benim Ondan Ayrıldığım Taraf"

Canlandırdığı Toprak karakterini tek bir kalıba sokmanın ve sadece yüzeysel bir biçimde değerlendirmenin doğru olmayacağını belirten Bertan Asllani karakterin görünen yüzünün ardında çok daha insani ve duygusal nedenler yattığını ifade etti. Kendi kişiliği ile Toprak arasındaki benzerlikleri ve keskin farkları değerlendiren başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Toprak'ı sadece hırslı ve gücü seven biri olarak tanımlamak bana biraz eksik geliyor. Onun davranışlarının altında geçmişinden gelen sebepler korkuları ve kendince haklı gördüğü tarafları da var. Bence onu ilginç yapan şey de bu. Kendimle Toprak arasında elbette çok büyük farklar var. Ama hedef koyduğumda onun peşinden gitmek kolay vazgeçmemek ve mücadele etmek konusunda bazı ortak noktalarımız olduğunu söyleyebilirim. Tabii Toprak'ın hırsı ve güçle kurduğu ilişki benim ondan ayrıldığım taraf. Bir oyuncu olarak da zaten karakterle kendiniz arasındaki benzerliklerden çok farklılıkları keşfetmek daha heyecan verici oluyor."

"Seyirci Tahmin Ettiğini Düşünürken Sürprizlerle Karşılaşacak"

Projenin senaryosunu ilk okuduğunda hikayenin taşıdığı gizem ve yüksek merak duygusundan çok etkilendiğini dile getiren Asllani dizinin katmanlı yapısının seyirciyi ekrana bağlayacağını vurguladı. Karakterlerin gerçek niyetlerinin zamanla ortaya çıkacağını belirten ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey hikayenin sadece görünen yüzüyle değil karakterlerin iç dünyalarıyla da çok güçlü olmasıydı. Her karakterin kendi hikayesi, kendi hesaplaşması ve seyirciye söyleyecek bir sözü var. Bir de hikayenin içinde sürekli bir merak duygusunun olması beni çok etkiledi. Bazı karakterlerin gerçek yüzünü hemen göremiyorsunuz zamanla kim olduklarını ne istediklerini ve hangi noktada nasıl bir karar vereceklerini keşfediyorsunuz. Bence seyirci de izlerken karakterlerle birlikte bu yolculuğa çıkacak ve bazı şeyleri tahmin ettiğini düşünürken farklı sürprizlerle karşılaşacak."

Yıldız Kadro Ve Toygar Işıklı İmzalı Müzikler

Yönetmen koltuğunda usta isim Yahya Samancı'nın oturduğu, hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan projenin senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici birlikte kaleme alıyor. Dizinin unutulmaz ve derinlikli müzikleri ise Türkiye'nin en usta bestecilerinden Toygar Işıklı imzasını taşıyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla göz dolduran projede Kubilay Aka Aras, Hafsanur Sancaktutan Cemre, Bertan Asllani ise Toprak karakteriyle başrolleri paylaşıyor. Zengin kadroda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi deneyimli ve genç yetenekler bir arada yer alıyor.

Büyük bir merakla beklenen iddialı dizi Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.