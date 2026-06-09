Zeynep Tuğçe Bayat Ve Serenay Sarıkaya Sevdiğim İnsanlar Kadrosunda!

Serenay Sarıkaya'nın başrolünü oynayacağı bağımsız film Sevdiğim İnsanlar sonbaharda Ege'de sete çıkıyor.

Zeynep Tuğçe Bayat Ve Serenay Sarıkaya Sevdiğim İnsanlar Kadrosunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2026 09:17

Türk sinemasının ve ekranların en iddialı ödüllü yıldızlarından Serenay Sarıkaya kariyerine uluslararası festival vizyonu taşıyan bağımsız bir yapımla devam ediyor. Yönetmen Doğuş Algül'ün uzun süredir üzerinde çalıştığı ve sinematografisiyle dikkat çekmeye hazırlanan yeni projesinin çekim takvimi ve kadrosu şekillenmeye başladı. Başrolünü Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı Sevdiğim İnsanlar filmi sonbaharda sete çıkacak. Ege'de çekilecek olan filmde kendisinden yaşça büyük Boris'le evli olan ve kasabasına dönen Azra'nın hikayesi sinemaya taşınıyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti'den Sonra Yeniden Bir Aradalar

Çekim yeri olarak Ege'nin büyüleyici atmosferini ve sakin duruluğunu seçen yapım oyuncu kadrosuyla da sinema kulislerini hareketlendirdi. Doğuş Algül'ün Sevdiğim İnsanlar adlı bağımsız filminin hazırlıkları sürüyor. Oyuncu görüşmeleri devam eden filme Menderes Samancılar'ın ardından Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Son dönemin başarılı isimlerinden Bayat projede derinlikli bir karaktere hayat verecek. Başarılı oyuncu filmde Sibel rolüyle Azra'nın arkadaşını canlandıracak. Bayat ve Sarıkaya 3 sezon süren Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişti. Dijital platformdaki başarılı partnerliklerinin ardından ikilinin bu kez beyazperdedeki uyumu merakla bekleniyor.

Derinlikli Bir Kadın Hikayesi

Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın da kadrosunda yer aldığı film güçlü bir psikolojik drama ve aidiyet sorgulamasını merkezine alıyor. Yaşça büyük yabancı bir adam olan Boris'le yaptığı evliliğin ardından köklerine yani kendi kasabasına geri dönen Azra'nın içsel hesaplaşmalarını geçmiş bağlarını ve kasaba insanıyla olan çatışmasını işleyecek olan Sevdiğim İnsanlar, festival sinemasının yeni sezondaki en güçlü adaylarından biri olmaya aday. Sonbaharın gelişiyle birlikte Ege'de motor diyecek olan yapım, şimdiden sinemaseverlerin yakın markajına girdi.

Benzer Haberler
83'lük Çınar Müjdat Gezen Emeklilik İddialarına Noktayı Koydu! 83'lük Çınar Müjdat Gezen Emeklilik İddialarına Noktayı Koydu!
Mehmet Ali Erbil Yeni Aşkını TikTok Canlı Yayınında Buldu! Mehmet Ali Erbil Yeni Aşkını TikTok Canlı Yayınında Buldu!
Fenomen Dizi Eşref Rüya Final Bölümüyle Ekrana Geliyor Fenomen Dizi Eşref Rüya Final Bölümüyle Ekrana Geliyor
Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç Ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan Muhtemel Aşk Bombası! Tarih Verildi! Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç Ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan Muhtemel Aşk Bombası! Tarih Verildi!
Cihangir Ceyhan’dan Bomba Anlaşma! Yeni Dizisi Şaşırttı Cihangir Ceyhan’dan Bomba Anlaşma! Yeni Dizisi Şaşırttı
Magazin Bombası Patladı! Mert Yazıcıoğlu Artık Saklamıyor! Magazin Bombası Patladı! Mert Yazıcıoğlu Artık Saklamıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Reha Muhtar'ın Şoke Eden Vasiyeti Ortaya Çıktı
  • 03-06-2026 14:46

Reha Muhtar'ın Şoke Eden Vasiyeti Ortaya Çıktı

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!