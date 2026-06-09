Zeynep Tuğçe Bayat Ve Serenay Sarıkaya Sevdiğim İnsanlar Kadrosunda!

Türk sinemasının ve ekranların en iddialı ödüllü yıldızlarından Serenay Sarıkaya kariyerine uluslararası festival vizyonu taşıyan bağımsız bir yapımla devam ediyor. Yönetmen Doğuş Algül'ün uzun süredir üzerinde çalıştığı ve sinematografisiyle dikkat çekmeye hazırlanan yeni projesinin çekim takvimi ve kadrosu şekillenmeye başladı. Başrolünü Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı Sevdiğim İnsanlar filmi sonbaharda sete çıkacak. Ege'de çekilecek olan filmde kendisinden yaşça büyük Boris'le evli olan ve kasabasına dönen Azra'nın hikayesi sinemaya taşınıyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti'den Sonra Yeniden Bir Aradalar

Çekim yeri olarak Ege'nin büyüleyici atmosferini ve sakin duruluğunu seçen yapım oyuncu kadrosuyla da sinema kulislerini hareketlendirdi. Doğuş Algül'ün Sevdiğim İnsanlar adlı bağımsız filminin hazırlıkları sürüyor. Oyuncu görüşmeleri devam eden filme Menderes Samancılar'ın ardından Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Son dönemin başarılı isimlerinden Bayat projede derinlikli bir karaktere hayat verecek. Başarılı oyuncu filmde Sibel rolüyle Azra'nın arkadaşını canlandıracak. Bayat ve Sarıkaya 3 sezon süren Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişti. Dijital platformdaki başarılı partnerliklerinin ardından ikilinin bu kez beyazperdedeki uyumu merakla bekleniyor.

Derinlikli Bir Kadın Hikayesi

Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın da kadrosunda yer aldığı film güçlü bir psikolojik drama ve aidiyet sorgulamasını merkezine alıyor. Yaşça büyük yabancı bir adam olan Boris'le yaptığı evliliğin ardından köklerine yani kendi kasabasına geri dönen Azra'nın içsel hesaplaşmalarını geçmiş bağlarını ve kasaba insanıyla olan çatışmasını işleyecek olan Sevdiğim İnsanlar, festival sinemasının yeni sezondaki en güçlü adaylarından biri olmaya aday. Sonbaharın gelişiyle birlikte Ege'de motor diyecek olan yapım, şimdiden sinemaseverlerin yakın markajına girdi.