Zeynep Tuğçe Bayat doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti!

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen bebekleri Atlas’a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, güzel oyuncunun doğum sonrası fit hali de gözlerden kaçmadı.

Zeynep Tuğçe Bayat doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2025 16:47

Bir etkinlikte görüntülenen Zeynep Tuğçe Bayat, hamilelik sürecinde aldığı 12 kiloyu kısa sürede verdi ve eski formuna hızla kavuştu. Şık tarzı ve fit görünümüyle beğeni toplayan oyuncu, nasıl kilo verdiğine dair sırrını da paylaştı.

"Günde 3 litre su içiyorum!"
Sosyal medya hesabından doğum sonrası formuna kavuşma sürecini anlatan Bayat, günde 3 litre su içerek metabolizmasını hızlandırdığını söyledi. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli hareket etmeye de dikkat ettiğini belirten oyuncu, formunu korumak için disiplinli bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Doğum sonrası göz kamaştıran güzelliğiyle hayranlarından övgüler alan Zeynep Tuğçe Bayat, enerjik ve sağlıklı haliyle beğeni toplamaya devam ediyor.

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