Hande Soral'dan Nefis Spor Paylaşımı: Baş Aşağı Durduğu O Anlar Olay Oldu!

Şu sıralar TRT 1'de yayınlanan Evlilik Güzeldir dizisiyle karşımıza çıkan Hande Soral sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Eşi İsmail Demirci'yle birlikte çektikleri esprili videolar büyük beğeni topluyor. Oyuncu son olarak yine oldukça eğlenceli bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Soral'ın "Uyusam mı diye düşünürken kendimi bulduğum yer" notuyla Instagram'a yüklediği videoya yorum yağdı. İşte detaylar...



İsmail Demirci ve oğullarıyla Ali'yle mutlu bir aile hayatı sürdüren Hande Soral sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Oyuncu Instagram'a başının üzerinde ters durduğu anların videosunu yükledi. Altına da oldukça esprili bir yorum bıraktı: "Uyusam mı diye düşünürken kendimi bulduğum yer."



Soral'ın bu paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.



Spor Tutkusu Hayranlarını Şaşırttı

Hande Soral, 'Uyusam mı diye düşünürken kendimi bulduğum yer.' notuyla spor yaptığı anları paylaştı. https://t.co/lIkjSu5gGv — Populicc (@populicc) October 30, 2026



Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlarde olan Hande Soral yorucu geçen bir set gününün ardından dinlemek yerine spor yapmayı tercih etti. Güzel oyuncu enerjisiyle takipçilerini bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Soral'ın bu paylaşımı esprili yorumların da hedefi oldu.

Zorlu Hareket Sosyal Medyada



Paylaştığı videoda başının üzerinde tamamen ters durarak yaptığı zorlu egzersiz hareketiyle dikkat çeken Hande Soral'ın o halleri binlerce beğeni topladı. Takipçileri tarafından zihinsel ve fiziksel dayanıklılığına övgüler yağdırılan ünlü oyuncunun bu başarısı eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları paylaşıma "Biz yatakta dönerken belimiz tutuluyor", "Uykuyu unutturan spor aşkı budur" şeklindeki esprili mesajlarla karşılık vererek gündeme renk kattı.