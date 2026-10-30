Mustafa Üstündağ TRT Tabii'nin Susanlar Dizisiyle Anlaştı: İşte Rolü!

Mustafa Üstündağ TRT tabii'nin Susanlar dizisinde! Afyon'da çekilen 10 bölümlük dizide bağlama ustası Samet karakterini canlandıracak.

Mustafa Üstündağ TRT Tabii'nin Susanlar Dizisiyle Anlaştı: İşte Rolü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 11:49

TRT'nin dijital platformu tabii için çekimleri Afyon'un tarihi ve etkileyici atmosferinde tüm hızıyla devam eden Susanlar dizisinden heyecan verici bir transfer haberi geldi. Movietime Production imzası taşıyan, toplam 10 bölümlük mini dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Türk televizyon ve sinemasının usta ismi Mustafa Üstündağ dahil oldu. Başrolünde başarılı oyuncu Cansu Tosun'un yer aldığı yapım şimdiden dijital dünyanın en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Afyon'da Başlayan Hikayede Güçlü Kadro

Çekimleri Afyon'da titizlikle sürdürülen Susanlar dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin ve dizi takipçilerinin radarına girmeyi başardı. Yapımda güzel oyuncu Cansu Tosun adalet arayan Savcı Feyza karakterine hayat verirken dizinin dramatik yapısını ve köydeki kökleri derinleştirecek sarsıcı olaylar zinciri merakla bekleniyor.

Bağlama Ustası Samet Karakteri Tüm Dengeleri Değiştirecek

Kadroya katılan usta aktör Mustafa Üstündağ dizide Samet karakterine hayat verecek. Köydeki bağlama ustası olan Samet aynı zamanda Aysel'in eşi ve öldürülen Bekir'in babası olarak hikayenin kilit noktalarından birinde yer alacak. Bekir'in cinayetiyle sarsılan köyde Samet karakterinin yaşayacağı duygusal kırılmalar ve sır perdesi 10 bölümlük bu mini dizinin en çok konuşulacak unsurları arasında yer alacak. Güçlü oyunculuğuyla her projesine ayrı bir soluk getiren Üstündağ'ın performansı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı! Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı!
Nefise Karatay'ın Başına Gelmeyen Kalmadı: Duş Kabini Suratına Patladı! Nefise Karatay'ın Başına Gelmeyen Kalmadı: Duş Kabini Suratına Patladı!
Nursema’nın Dönüşü Ertelendi: Kızılcık Şerbeti'nde Düşük Reklam Geliri Krizi Nursema’nın Dönüşü Ertelendi: Kızılcık Şerbeti'nde Düşük Reklam Geliri Krizi
Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Çiftinden Romantik Paylaşım: Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Çiftinden Romantik Paylaşım: "Güzelliğin Benimle Olsun"
Ata Demirer'den Dokuzuncu Film Sürprizi: Pervaneler Setinden İlk Kareler! Ata Demirer'den Dokuzuncu Film Sürprizi: Pervaneler Setinden İlk Kareler!
Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu! Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!