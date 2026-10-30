Mustafa Üstündağ TRT Tabii'nin Susanlar Dizisiyle Anlaştı: İşte Rolü!

TRT'nin dijital platformu tabii için çekimleri Afyon'un tarihi ve etkileyici atmosferinde tüm hızıyla devam eden Susanlar dizisinden heyecan verici bir transfer haberi geldi. Movietime Production imzası taşıyan, toplam 10 bölümlük mini dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Türk televizyon ve sinemasının usta ismi Mustafa Üstündağ dahil oldu. Başrolünde başarılı oyuncu Cansu Tosun'un yer aldığı yapım şimdiden dijital dünyanın en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Afyon'da Başlayan Hikayede Güçlü Kadro

Çekimleri Afyon'da titizlikle sürdürülen Susanlar dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin ve dizi takipçilerinin radarına girmeyi başardı. Yapımda güzel oyuncu Cansu Tosun adalet arayan Savcı Feyza karakterine hayat verirken dizinin dramatik yapısını ve köydeki kökleri derinleştirecek sarsıcı olaylar zinciri merakla bekleniyor.

Bağlama Ustası Samet Karakteri Tüm Dengeleri Değiştirecek

Kadroya katılan usta aktör Mustafa Üstündağ dizide Samet karakterine hayat verecek. Köydeki bağlama ustası olan Samet aynı zamanda Aysel'in eşi ve öldürülen Bekir'in babası olarak hikayenin kilit noktalarından birinde yer alacak. Bekir'in cinayetiyle sarsılan köyde Samet karakterinin yaşayacağı duygusal kırılmalar ve sır perdesi 10 bölümlük bu mini dizinin en çok konuşulacak unsurları arasında yer alacak. Güçlü oyunculuğuyla her projesine ayrı bir soluk getiren Üstündağ'ın performansı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.