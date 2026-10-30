Sadakat Testinin Mucidi Ebru Gündeş'ten Hakan Altun’u Kaçıran O Efsane Plan!

Yaptırdığı tam yüz gençleştirme operasyonuyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Gündeş'in hayatımıza kazandırdığı tek şey elbette harika şarkıları değil. Seslendirdiği unutulmaz şarkıların ardında yaşadığı aşklar da gündemi her dönem meşgul ediyor. Akılda en çok kalanlardan biri de Hakan Altun ile yaşadığı çalkantılı aşk ve bu ilişkinin bitiş şekli.

Ebru Gündeş ve Şebnem Ferah'ı Karşı Karşıya Getiren Aşk





Ebru Gündeş'in adı 2000'lerin başında yapımcı Süha Yavuz'la anılıyordu. O dönem Süha Bey'in hayatında Şebnem Ferah vardı ve bu ilişki ihanetle sonuçlanmıştı. Hatta bu olay üzerine Şebnem Ferah, en sevilen şarkılarından biri olan "Ben şarkımı söylerken" isimli parçasını yayımladı.

Magazin gündemi bu olayla çalkalanırken Ebru Gündeş evlilik teklifi aldığını magazincilerle paylaşıyordu. Tam bu dönemde beklenmedik şekilde ilişkileri bitti ve magazin dünyası olayın şokundayken Ebru Gündeş bir akşam arabada Hakan Altun ile görüntülendi!

İkili magazine sıkça görüntü veriyor ve hatta aile pikniklerine beraber katılıyorlardı. Aşkları son sürat devam ederken araya kıskançlık krizleri girdiği konuşulmaya başlandı.

Evdeki Çalışandan Bilgi Toplamaya Çalıştı





İddialara göre Ebru Gündeş, Hakan Altun'un evinde çalışan Ukraynalı yardımcısından bilgi almak istiyordu. Neler yaptı, kaçta geldi, eve misafir geldi mi ve daha pek çok soru... Hatta bu takip o kadar ilerledi ki, ondan kur yaparak Hakan'ın aklını karıştırmasını dahi istedi! İlişki tam da bu noktada bir kırılma anı yaşadı.



Sadakat Testi Planı İyi Gitmedi

Bu plandan bir şekilde haberdar olan Hakan Altun, iddialara göre arkasından çevirilen işleri kabul etmedi ve bu büyük aşkın tek kalemde üzerini çizdi! 10 ay boyunca süren bu büyük aşk da bu sadakat oyunuyla bitti.