Dolunay Soysert'in New York Maceraları Sosyal Medyayı Salladı: Neşeli Halleri Gözlerden Kaçmadı!

Dolunay Soysert New York sokaklarında gezdiği anları paylaştı! Ünlü oyuncunun neşeli ve keyifli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dolunay Soysert'in New York Maceraları Sosyal Medyayı Salladı: Neşeli Halleri Gözlerden Kaçmadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 10:30

Başarılı oyunculuk kariyeri ve sempatik tavırlarıyla her daim geniş bir hayran kitlesinin sevgisini kazanan Dolunay Soysert bu kez iş ve tatil için bulunduğu Amerika’dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturdu. Dünyanın en hareketli metropollerinden biri olan New York sokaklarını köşe bucak gezen ünlü oyuncunun objektiflere yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan keyifli anları kısa süre içinde binlerce beğeni alarak büyük ilgi gördü.

New York Sokaklarında Enerji Saçtı

Yoğun geçen proje maratonunun ardından soluğu Amerika’da alan Dolunay Soysert şehrin ikonik caddelerinde adım adım dolaşırken objektiflere takıldı. Çektiği eğlenceli videoları ve gezi karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncunun pozitif enerjisi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. New York’un sonbahar atmosferinde keyifli bir gün geçiren Soysert'in o doğal ve neşeli halleri kısa sürede magazin kulislerinde ve sosyal medya platformlarında en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

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