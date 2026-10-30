10 Yıl Sonra Efsane Buluşma: Beren Saat ve Ekin Koç Tüm Yorgun Atlar Filminde!

Beren Saat ile Ekin Koç hayranlarını heyecanlandıran büyük bir projeyle yeniden bir araya geliyor. Bundan tam 10 yıl önce reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kösem Sultan ve Sultan Ahmet karakterlerine hayat vererek unutulmaz bir uyum yakalayan ikili beyazperdede yıllar sonra ilk kez buluşmaya hazırlanıyor. İki ünlü ismi yeniden aynı projede buluşturacak olan yapım ise bağımsız sinemanın iddialı filmi Tüm Yorgun Atlar oldu.

Yönetmen Koltuğunda Ödüllü Sinemacı Burak Çevik Oturuyor

Şimdiden sinema kulislerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran filmin arkasındaki yaratıcı ekip de göz dolduruyor. Başarılı ve özgün projeleriyle tanınan çektiği filmlerle peş peşe ülkemizi prestijli Berlin Film Festivali'nde temsil eden başarılı sinemacı Burak Çevik Tüm Yorgun Atlar'ın yönetmen koltuğunda oturuyor. Yapımcılığını ise İpek Erden'in üstlendiği bu bağımsız sinema filmi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sarsıcı senaryosuyla vizyona girmeden adından söz ettirmeyi başardı.

Ölüm ve Özgür İrade Temalı Derin Bir Hikaye

Merakla beklenen film izleyicileri oldukça sarsıcı ve derinlikli bir hikayeyle baş başa bırakacak. Yapımın merkezinde eşini ani bir intihar sonucu kaybeden kederli tiyatrocu Aslı ile İstanbul'un arka sokaklarında ve kıyılarında yaşayan hayatını hırsızlık yaparak ve başkalarının hayatlarına sızarak sürdürmeye çalışan Galip'in yollarının kesişmesi yer alıyor. Ölüm, yas, varoluş ve özgür irade gibi felsefi temaları beyazperdeye taşıyacak olan film, Beren Saat ve Ekin Koç'un oyunculuk performanslarıyla şimdiden sinemaseverlerin en çok beklediği yapımlar listesine adını yazdırdı.