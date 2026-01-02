Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç: "Deniz Olmadı, Kara Girdik!"

Zeynep Özyağcılar 2026'ya karlar üzerinde yuvarlanarak girdi! Her yıl denize giren ünlü oyuncu, bu kez neden kara girdi? "Kimseye hesabım yok" diyen Özyağcılar'ın olay yaratan paylaşımı...

Zeynep Özyağcılar’dan Sıradışı Başlangıç:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2026 15:10

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar’ın kızı, oyuncu Zeynep Özyağcılar, 2026 yılına alışılmışın dışında, adrenalin dolu bir giriş yaptı. Her yıl 1 Ocak’ta denize girme geleneğiyle bilinen Özyağcılar, bu kez doğanın engeline takılınca rotayı karlara kırdı.

Karların Üstünde Çocuklar Gibi Şendi

Yeni yılın ilk gününde karın ve dondurucu soğuğun tadını çıkaran Zeynep Özyağcılar, kendini karların üzerine bırakıp yuvarlandığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özyağcılar'ın karlar içindeki enerjik ve neşeli halleri, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"Kimseye Hesabım Yok"

Paylaşımının altına düştüğü iddialı ve samimi notla dikkat çeken ünlü isim, neden denize değil de kara girdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her 1 Ocak denizde olurum. Burası don yaptı, araba çıkmadı. Ben de 'Kara girerim' dedim..."

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Zeynep Özyağcılar’ın bu "meydan okuyan" ve doğal tavrı sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı. Birçok takipçisi; "Enerjine hayranız", "Gerçek bir Özyağcılar klasiği" ve "Soğuk bile seni durduramamış" yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek verdi.

