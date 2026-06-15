Aslı Bekiroğlu Düğünde Aşka Geldi, Yeni Sevgilisini İlk Kez İlan Etti!

Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Aslı Bekiroğlu uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından bu kez kalbini aşka açtı. Katıldığı bir düğünde gizemli sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülenen güzel oyuncu basın mensuplarının soruları karşısında önce paniklese de sonunda aşkını itiraf etmek zorunda kaldı. Geceye damga vuran romantik anlar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve defalarca kez ameliyat olan oyuncu Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle objektif karşısında poz verdi. Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'in düğününde sevgilisiyle görüntülendi.

"O Benim Komşum" Dedi Ama Yakalandı!

Düğün törenine el ele katılan çiftten Aslı Bekiroğlu karşılarında kameraları görünce ne yapacağını bilemedi. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun ilk savunması ise herkesi güldürdü.

Basın mensuplarının yanındaki beyefendiyi sorması üzerine panik olan Bekiroğlu ilk olarak "O benim komşum" diyerek konuyu geçiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu ısrarlı sorular üzerine gülerek "Bir sene oldu ama sus nazar değmesinden korkuyorum" ifadelerini kullanarak birlikteliğini itiraf etti. Bekiroğlu sevgilisinin adını ise açıklamadı.

Sağlık Durumu Hakkında Müjdeyi Verdi

Yaşadığı zorlu sağlık sürecini geride bırakmaya hazırlanan Bekiroğlu düğün şıklığının altında dikkat çeken medikal ayakkabısıyla da durumuna açıklık getirdi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve yedi kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu son durumuyla ilgili de konuştu. Geçirdiği operasyon sonrası özel bir medikal ayakkabı kullanan oyuncu "İnşallah Temmuz ayında bu süreç tamamen bitecek, nazar boncuğu olsun" dedi.

Gelin ve Damattan Sonra Onlar da Aşka Geldi

Gecenin ilerleyen saatlerinde düğün mekanında romantizm rüzgarları esti. Tolga Güleç ve Öykü Cengiz çiftinin evlilik mutluluğu konukları da aşka getirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde de düğünde romantik anlar yaşandı. Gelin ve damadın dudak dudağa poz vermesi sonrası Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi de aşka geldi. Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'in ardından Bekiroğlu da sevgilisiyle öpüştü.