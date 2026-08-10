BLOK3'ten Dev Avrupa Hamlesi! Arena Tour 2026/27 Turnesi Duyuruldu

Türk rap ve hip-hop sahnesinin son dönemde en çok konuşulan, rekor kıran isimlerinden BLOK3 müzikseverlerin uzun süredir merakla beklediği uluslararası boyuttaki Arena Tour 2026/27 turnesini resmen duyurdu. RAEM organizasyonu imzasıyla hayata geçirilecek olan bu dev turnede başarılı sanatçı Avrupa'nın en prestijli arena salonlarında sahne alarak binlerce hayranıyla buluşacak. Biletlerin satışa sunulduğu andan itibaren kapışıldığı organizasyonda, bazı şehirlerdeki biletler şimdiden tükendi.

Avrupa'nın En Prestijli Arenalarında Görsel ve İşitsel Şölen

Toplam 9 büyük arena konserinden oluşan bu görkemli turne BLOK3'ün kariyerindeki en kapsamlı ve iddialı uluslararası proje olma özelliğini taşıyor. Klasik bir konser deneyiminin çok ötesine geçmeyi hedefleyen sanatçı dinleyicilerine hem görsel hem de işitsel açıdan son teknolojiyle donatılmış zengin bir sahne şovu vaat ediyor.

Turne yolculuğu 25 Eylül'de Almanya'nın Bremen kentinde yer alan dev ÖVB Arena'da start alacak. Ardından sırasıyla Mannheim, Rotterdam, Viyana, Berlin, Münih, Stuttgart ve Köln gibi Avrupa'nın dev metropollerinde fırtına estirecek olan BLOK3 bu unutulmaz müzik maratonunu 8 Ocak'ta Frankfurt Festhalle'de gerçekleştireceği büyük finalle tamamlayacak.

Dev Turnenin Konser Takvimi

BLOK3'ün Avrupa'daki hayranlarıyla buluşacağı Arena Tour 2026/27 kapsamındaki konser tarihleri ve şehirler şu şekilde sıralandı:

25 Eylül: Bremen / ÖVB Arena

24 Ekim: Mannheim / SAP Arena

9 Kasım: Rotterdam / Ahoy Arena

28 Kasım: Viyana / Wiener Stadthalle

5 Aralık: Berlin / Max-Schmeling-Halle

11 Aralık: Münih / Olympiahalle

19 Aralık: Stuttgart / Hans-Martin-Schleyer-Halle

28 Aralık: Köln / Lanxess Arena

8 Ocak: Frankfurt / Festhalle