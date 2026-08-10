Reha Özcan'dan Haysiyet İtirafı: "Dışarıdan Sert Görünebilir Ama..."

Kanal D'nin Eylül ayında izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı Süreç Film imzalı iddialı dizisi Haysiyet derinlikli karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Dizide hikayenin karanlık tarafını temsil eden soğukkanlı ve sert mizaçlı hukuk profesörü Haluk Narmanlı karakterine hayat veren usta oyuncu Reha Özcan rolünün detaylarını ve karakterine bakış açısını anlattı. Özcan canlandırdığı Haluk için "Dışarıdan sert ya da olumsuz görünebilir ama kendi içinde oldukça tutarlı bir karakter" değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğini Geçmişten Gelen Yaraları Şekillendiriyor

Yıllar boyunca başarıyı bir zorunluluk olarak gören hayatını katı kurallar ve ince hesaplar üzerine kurgulayan Haluk Narmanlı karakterine sahip çıkan Reha Özcan bir oyuncu olarak rolünü yargılamadığını belirtti. Karakterin sert duruşunun arkasındaki nedenlere değinen usta isim şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten gelen yaraları var. Bugün aldığı kararları bunlar şekillendiriyor. Daha karamsar ve temkinli bir bakış açısına sahip. Onun için haysiyet, ailesini korumak ve kendi değerlerini yaşatmak demek. Yetiştiği çevrenin değerlerini savunarak yaşamını sürdürüyor."

Balat'ta Çekilen Dizide Dengeleri Değiştirecek

Çekimleri İstanbul'un tarihi semti Balat'ta tüm hızıyla devam eden Haysiyet birbirine taban tabana zıt iki ailenin amansız çatışmasını ve bu fırtınanın ortasında yeşeren imkansız bir aşkı konu alıyor. Hikayenin karşı cephesini yöneten kusursuz bir stratejist olarak öne çıkan Haluk Narmanlı çocukları Simay (Merih Öztürk) ve Tarık (Burak Çelik) için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Kontrolü elden bırakmama uğruna sevdiklerini kaybetme riskiyle yüzleşecek olan Haluk'un öyküsü projenin en çarpıcı kırılma noktalarını oluşturacak.

Yıldız Kadro Eylül Ayında Kanal D Ekranlarında

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu Süreç Film imzalı yapım zengin ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Eylül ayında Kanal D ekranlarında yayın maratonuna başlayacak dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kerem Alışık

Doğukan Güngör

Reha Özcan

Merih Öztürk

Burak Çelik

Gökberk Yıldırım

Orkun Can İzan

Asır Gündoğdu

Aybüke Yılmaz

Elifcan Ongurlar

Berfin Kıymaz

Nizam Namidar

Gülçin Hatıhan

Ayça Varlıer

Ceren Kesim

Ecem Koca

Doruk Miraç Günaydın

Hilal Kuvvet

Nergis Öztürk