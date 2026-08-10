Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Simge Rüzgarı! Binlerce Kişi Şarkılarına Eşlik Etti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali ikinci gününde Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge'yi ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan dev sahnede müzikseverlerin karşısına çıkan başarılı sanatçı, güçlü sahne performansı enerjisi ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla Malatyalılara unutulmaz bir festival akşamı yaşattı.

Aşkın Olayım Ve Hit Şarkılarıyla Malatya'yı Coşturdu

A alanı hınca hınç dolduran binlerce müzikseverin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye çıkan Simge, konser boyunca repertuvarındaki en sevilen eserlerini seslendirdi. Güzel popçu Ben Bazen, Mış Mış, Aşkın Olayım ve Kalpsiz Bir Serseri başta olmak üzere hafızalara kazınan şarkılarını Malatyalı hayranlarıyla birlikte tek bir ağızdan söyledi. Festival alanı akşam boyunca şarkılara eşlik eden dinleyicilerin coşkusuyla adeta karnaval havasına büründü.

Sıcak İletişimi Ve Dinamik Performansıyla Alkış Topladı

Sahnedeki yüksek enerjisi ve dinamik şovlarıyla dikkatleri üzerine çeken Simge hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarıyla da dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Şarkı aralarında izleyicilerle kurduğu samimi ve sıcak iletişimle takdir toplayan sanatçı konser sonunda binlerce müziksever tarafından dakikalarca alkışlandı.

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen ücretsiz konser maratonunun önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçıları ve sürpriz etkinlikleri müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceği bildirildi.