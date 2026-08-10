Serdar Ortaç’ın Ünlü Olma Serüvenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Serdar Ortaç denince akla peş peşe gelen hit şarkılar, hareketli sahne performansları ve 1990'lı yıllara damga vuran Karabiberim şarkısı geliyor. Oysa pop müziğin en tanınan isimlerinden birine dönüşmeden önce bambaşka bir hayatın içindeydi. Çocuk yaşta simit ve su sattı, babasının atölyesinde metal parçalarının arasında çalıştı, ailesinin kendisi için düşündüğü meslekten kaçmaya uğraştı.

Şöhrete açılan kapıysa ne büyük bir yarışmada ne de planlanmış bir seçmede karşısına çıktı. Onu müziğe yaklaştıran ilk adım oyun oynamak amacıyla aldığı bir bilgisayar oldu.



Hafta İçinde Atölyede, Hafta Sonunda Sokaktaydı

Serdar Ortaç'ın babası plastik kalıpçılığı yapıyor, küçük bir torna atölyesi işletiyordu. Ortaç da daha çocukken bu çalışma düzeninin içine girdi. Atölyenin temizliğinden metal kırıntılarının toplanmasına kadar çeşitli işlerle uğraştı. Cumartesi günleri simit, pazar günleriyse su sattığını yıllar sonra kendisi anlattı.

Babası, oğlunun ileride işin başına geçmesini istiyordu. Bu nedenle Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesinin Torna ve Tesviye bölümünde eğitim gördü. Okulun ardından yaklaşık iki yıl babasının yanında çalıştı. Fakat ellerindeki metal çapaklarına bakarken kendisini bu meslekte göremediğini fark etti.

Üniversiteye Gitti Ama Aradığı Hayatı Orada da Bulamadı

Atölyeden uzaklaşmak isteyen Ortaç'ın sonraki durağı Ankara oldu. Bilkent Üniversitesinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı eğitimine başladı. Derslerle karşılaşınca bu bölümün de kendisine uygun olmadığını düşündü ve İstanbul'a döndü.

O yılları anlatırken 23 yaşına kadar ne yapmak istediğini aradığını söyleyen sanatçı, şarkıcılığı başlangıçta ciddi bir meslek seçeneği olarak görmediğini de açıkça dile getirdi. Çocukken sesini beğenenler vardı ancak bu sözler üzerinde fazla durmamıştı.

Oyun İçin Aldığı Bilgisayardan Melodiler Çıktı

Müzikle arasındaki asıl bağ Commodore 64 sayesinde kuruldu. Bilgisayarı oyun oynamak için alan Ortaç, tesadüfen karşısına çıkan bir müzik programını kurcalamaya başladı. Kısa süre sonra kendi melodilerini üretebildiğini fark etti.

Merakı giderek büyüdü. Besteler hazırlayıp stüdyoların kapısını çaldı, farklı müzik aletleri satın aldı. Konservatuvar eğitimi almadan darbuka, kanun, cümbüş ve piyano çalmayı kendi çabasıyla öğrendi.

2025'te katıldığı bir programda Karabiberim'in ilk hâlini babasının torna tezgâhında çalışırken mırıldandığını da anlattı. Şarkıyı annesine söylediğinde aldığı ilk tepki pek umut verici değildi. Annesi, "Karabiberim diye şarkı mı olur?" diyerek oğluna takılmıştı.

Radyo Mikrofonunda Mırıldandığı Şarkı Albüm Getirdi

Özel radyoların yaygınlaştığı dönemde programcılık yapmaya başlayan Serdar Ortaç, yaklaşık iki yıl mikrofon başında kaldı. Bir gün program sırasında Karabiberim'i mırıldandı. Şarkıyı duyan Raks bünyesindeki bir yapımcı radyo stüdyosuna geldi ve albüm süreci beklenmedik bir hızla başladı.

İlk albümü Aşk İçin, 1994 yılında yayımlandı. Karabiberim kısa sürede dönemin en çok konuşulan şarkılarından birine dönüşürken albümdeki Değmez ve Hadi Git de epeyce ilgi gördü. Ortaç bu çıkışın ardından Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı seçildi.

İki yıl sonra Yaz Yağmuru albümü geldi. Çalışmasını İspanyolca seslendirerek Loco Para Amar adıyla Meksika'da da yayımladı. Böylece çocukken sokakta simit ve su satan, geleceğinin torna tezgâhında geçeceği düşünülen genç adam, birkaç yıl içinde şarkılarını başka bir kıtaya ulaştırdı.

Serdar Ortaç'ın ünlü olma hikâyesinde tek bir mucizevi an yoktu. Çocuklukta edinilen çalışma disiplini, kendine uygun olmayan yollardan dönme cesareti, bilgisayar başında başlayan müzik merakı ve radyo mikrofonunda yakalanan fırsat peş peşe geldi. Karabiberim onu bir anda herkesin tanıdığı bir isme dönüştürdü, o şarkıya uzanan yolsa yıllar süren bir arayışın içinden geçti.