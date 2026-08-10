Sosyal Medyayı Sallayan Söylenti: Hilal Yelekçi ve Manifest Hakkındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığı iddiaları sosyal medyayı salladı. Asılsız çıkan iddialar sonrası Yelekçi'nin grupta kaldığı öğrenildi.

Sosyal Medyayı Sallayan Söylenti: Hilal Yelekçi ve Manifest Hakkındaki Gerçek Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 11:36

2025 yılında kurularak müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest grubu bu kez şarkılarıyla değil, kadro değişikliği iddialarıyla magazin gündemine oturdu. Grubun popüler üyelerinden Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığı yönünde sosyal medyada ortaya atılan asılsız iddialar dinleyiciler ve hayranlar arasında büyük endişe yarattı. Gerçek dışı paylaşımların hızla yayılması üzerine "Hilal Yelekçi Manifest'ten ayrıldı mı?" sorusu sosyal medya platformlarında en çok aratılan konular arasına girdi.

Sosyal Medyadaki Asılsız Paylaşımlar Söylentileri Alevlendirdi

Sosyal medya mecralarında bir süredir dolaşımda olan ve Hilal Yelekçi'ye ait olduğu iddia edilen bazı asılsız görseller ile beyanlar gruptan ayrılık söylentilerini tetikledi. Bazı kullanıcıların bu gerçeği yansıtmayan içerikleri doğrulamadan yeniden paylaşması iddiaların kısa sürede kartopu gibi büyümesine ve geniş kitlelere ulaşmasına zemin hazırladı. Grubun sadık takipçileri yaşanan bu kafa karışıklığı karşısında endişeli bekleyişe geçti.

Hilal Yelekçi Manifest'ten Ayrıldı Mı? Gerçek Ortaya Çıktı

Hayranları endişelendiren bu ayrılık söylentilerinin ardından edinilen bilgilere göre Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu öğrenildi. Sevilen sanatçının Manifest grubundaki aktif rolünü ve yerini koruduğu ekibin yeni projeleri ile müzik çalışmalarına tüm hızıyla ve tam kadro olarak devam ettiği bildirildi.

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