Zeynep Mansur'dan Kuleli Mezuniyet Gecesinde Moulin Rouge Esintili Performans

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, Kuleli Askeri Lisesi 148. dönem mezunları gecesinde göz kamaştırdı. İstanbul Boğazı’nda teknede gerçekleşen gecede Mansur, modacı Hasan Altun imzalı, Moulin Rouge gecelerini anımsatan özel tasarımıyla tüm bakışları üzerine çekti.

Sahneye Albayla Çıktı, Türk Sanat Müziğiyle Mest Etti

Yaklaşık 600 davetlinin katıldığı geceye şıklığı ve sahne enerjisiyle damga vuran Zeynep Mansur, konser sırasında sürpriz bir an yaşattı. Sanatçı, davetliler arasında bulunan albaylardan biriyle birlikte sahneye çıkarak Türk sanat müziği eserlerinden birini birlikte seslendirdi. Bu duygu dolu düet, salonda büyük alkış aldı.

Hasan Altun İmzası, Boğaz’da Rüzgar Estirdi

Zeynep Mansur'un gecede tercih ettiği kıyafet, kırmızı tonlarda, gösterişli detayları ve fiyonk süslemeleriyle adeta Paris'in ünlü Moulin Rouge gecelerini andırdı. Ünlü modacı Hasan Altun tarafından özel olarak hazırlanan bu tasarım, hem klasik hem de teatral havasıyla geceye damga vurdu.

İstanbul Boğazı’nda Müzik, Moda ve Askeri Asalet Buluştu

Kuleli Askeri Lisesi’nin 148. mezuniyet yılı anısına düzenlenen etkinlikte müzik, zarafet ve nostalji bir aradaydı. Zeynep Mansur’un performansı, hem görsel hem de duygusal açıdan unutulmaz bir geceye dönüştü.