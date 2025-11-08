Zeynep Mansur, Gülşen’den şarkı sözü aldı..

Dün akşam, Cahide iki güzel şarkıcının dayanışmasına sahne oldu.. 

Zeynep Mansur, Gülşen’den şarkı sözü aldı..
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2025 14:00

Cahide’de sahne alan Gülşen’i dinlemeye giden Zeynep Mansur, Gülşen’in daveti üzerine sahneye çıktı. Mansur’a vokal de yapan Gülşen, güzel şarkıcıyla birlikte Mansur’un “Sen Nasıl İstersen” parçasını yorumladı.

Ümit Sayın’a ait parçayı çok sevdiğini belirten Gülşen, “Sen Nasıl İstersen çıktığında şarkıyı o kadar beğenmiştim ki keşke ben söyleseydim dedim. “ sözleriyle şarkıyı ne kadar beğendiğini ifade etti.

Mansur’un, Gülşen’den yeni bir şarkı istemesi üzerine de Zeynep Mansur’a herkesin içinde şarkı sözü verdi. “Sen Nasıl İstersen” adlı şarkıdan daha güzel bir şey yapması gerekliliğine inandığını belirten Gülşen’in, Zeynep Mansur için yapacağı şarkı şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Mustafa Ceceli’den Yoğun Çalışma Temposu İtirafı: Mustafa Ceceli’den Yoğun Çalışma Temposu İtirafı: "Tatil Başladı Ama Biz Çalışıyoruz"
Müge Boz'un Acı Günü Müge Boz'un Acı Günü
Kıvanç Kasabalı'nın Zor Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı Kıvanç Kasabalı'nın Zor Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas Kaçamağı: Romantik Kareler Paylaştılar Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas Kaçamağı: Romantik Kareler Paylaştılar
Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Ablaları Hastanede Miras Kavgasına mı Tutuştu? Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Ablaları Hastanede Miras Kavgasına mı Tutuştu?
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf:
  • 08-11-2025 10:32

Mehmet Ali Erbil'den İtiraf: "Bir Eşime Çok Haksızlık Yaptım, Keşke Bırakmasaydım"

Sinem Kobal'dan Siyah Beyaz Pozlar: Ekranlardan Uzak Olsa da Sosyal Medyayı Sallıyor
  • 04-11-2025 10:18

Sinem Kobal'dan Siyah Beyaz Pozlar: Ekranlardan Uzak Olsa da Sosyal Medyayı Sallıyor

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!
  • 06-11-2025 11:00

Ailece “Gupi” İzleme Keyfi: Bizden Tam Not!

Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı?
  • 03-11-2025 09:44

Buse Terim’in Yeni Aşk İddiası: Kalbini Hangi İş İnsanı Çaldı?