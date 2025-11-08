Zeynep Mansur, Gülşen’den şarkı sözü aldı..

Cahide’de sahne alan Gülşen’i dinlemeye giden Zeynep Mansur, Gülşen’in daveti üzerine sahneye çıktı. Mansur’a vokal de yapan Gülşen, güzel şarkıcıyla birlikte Mansur’un “Sen Nasıl İstersen” parçasını yorumladı.

Ümit Sayın’a ait parçayı çok sevdiğini belirten Gülşen, “Sen Nasıl İstersen çıktığında şarkıyı o kadar beğenmiştim ki keşke ben söyleseydim dedim. “ sözleriyle şarkıyı ne kadar beğendiğini ifade etti.

Mansur’un, Gülşen’den yeni bir şarkı istemesi üzerine de Zeynep Mansur’a herkesin içinde şarkı sözü verdi. “Sen Nasıl İstersen” adlı şarkıdan daha güzel bir şey yapması gerekliliğine inandığını belirten Gülşen’in, Zeynep Mansur için yapacağı şarkı şimdiden merak konusu oldu.